Pâques 2025 : les Français vont dépenser en moyenne 51 € pour le chocolat

L’enquête, réalisée du 10 au 24 avril 2024 auprès de 1.257 répondants, confirme l’ancrage de cette fête dans les habitudes de consommation. 85 % des utilisateurs de l’application affirment avoir acheté du chocolat à cette occasion l’an dernier, que ce soit pour eux-mêmes ou pour offrir. Fait marquant : 99 % des achats ont été réalisés en magasin, contre seulement 1 % en ligne.

Grandes surfaces et promotions au cœur des achats

Les grandes enseignes conservent la préférence des acheteurs, notamment en raison de leurs politiques promotionnelles attractives. Lidl arrive en tête des distributeurs les plus fréquentés avec 36 % des acheteurs, suivi de E.Leclerc (32 %) et Carrefour (25 %).

Le critère principal guidant les achats est le prix, cité par 67 % des répondants. Dans un contexte économique tendu, les promotions jouent un rôle déterminant : 62 % des consommateurs se laissent convaincre par les offres spéciales avant même de considérer le goût (30 %) ou la marque (32 %).

Œufs, moulages et fritures : quelles préférences ?

Du côté des préférences chocolatées, les moulages – lapins, poules, cloches – dominent les ventes, séduisant 64 % des consommateurs. Les œufs surprise remportent également un franc succès avec 53 % des achats, légèrement devant les œufs classiques (49 %). Enfin, les fritures en chocolat attirent 17 % des acheteurs.

"Les promotions apparaissent comme une solution privilégiée pour maîtriser le budget"

À la recherche des meilleures offres, les consommateurs misent de plus en plus sur le digital : 57 % prévoient d’utiliser des outils en ligne, dont 31 % via des applications comme Bonial et 26 % directement sur les sites des enseignes.

Selon Laurent Landel, président de Bonial, "parmi les temps forts commerciaux de l’année, Pâques reste un rendez-vous attendu pour les consommateurs, synonyme de gourmandise et de convivialité. La hausse annoncée du prix du cacao incite d’autant plus les acheteurs à redoubler de vigilance sur les prix. Les promotions apparaissent comme une solution privilégiée pour maîtriser le budget."

