Pas de transport scolaire dans le Pays de Montbéliard ce vendredi matin

En raison des récentes chutes de neige et des nouvelles gelées annoncées pour ce vendredi 22 novembre 2024 dans le département du Doubs, le préfet Rémi Bastille a pris un arrêté afin de suspendre les transports scolaires ce vendredi matin dans le Pays de Montbéliard.

Au vu des conditions de circulation qui pourront rester difficiles sur certains axes du réseau, Rémi Bastille, préfet du Doubs, a décidé de prendre un arrêté afin de suspendre les transports scolaires à partir de 5h00 et jusqu’à 12h00 ce vendredi, sur le secteur de Pays de Montbéliard agglomération.

Pas de poids lourds sur l'A36

Parallèlement à cette mesure, la préfecture de zone de défense et de sécurité Est a décidé d’interdire, par arrêté zonal, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’autoroute A36 dans les deux sens entre Mulhouse (68) et Saint-Vit (25) jusqu’à 10h00 ce jour.

Les véhicules concernés par les mesures d’interdiction de circulation seront interceptés et stationnés sur les aires de stockage.