Planoise : des élus proposent de « renforcer la présence d’adultes pour accompagner les collégiens »

"Une grande partie des débats de la dernière assemblée départementale était consacrée à Planoise, à notre initiative" déclarent Monique Choux et Aly Yugo, conseillers départementaux du Doubs, dans un communiqué de presse en date du 29 septembre. "Très préoccupés et bouleversés par les derniers événements, et notamment la mort d’un jeune de 15 ans tué par balle sur fond de trafic de drogue", les deux résidents du quartier ont formulé des propositions.

"Accompagner les collégiens quand ils passent par des points de deals"

Le groupe Doubs social écologique et solidaire (DSES), dont ils font partie, "regrette que le département ne s’implique pas à la hauteur de sa responsabilité dans les instances où il devrait pourtant avoir une place d’acteur incontournable." Afin de "pallier ce manque, et parfois l’absence d’élus de la majorité", Monique Choux et Aly Yugo se sont proposés pour être les représentants du Conseil départemental du Doubs à la Cité éducative, au Contrat de ville et au CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance).

"Pour que l’action publique soit plus efficace, nous avons aussi proposé d’initier une réflexion pour une meilleure coordination des différentes structures du champ social qu’elles soient pilotées par le Département, la Ville et l’État. Selon nous, il faut que les CMS, les CCAS et les Maisons France Service travaillent en plus étroite collaboration pour que le public puisse s’y retrouver plus facilement entre ces instances." - Monique Choux et Aly Yugo

Les deux conseillers ont aussi suggéré de "renforcer la présence d’adultes, de médiateurs, pour accompagner les collégiens sur les trajets entre leur domicile et leur établissement scolaire quand ils passent par des points de deals."