Plus de trains et de places assises pour les fêtes de fin d’année en Bourgogne-Franche-Comté

Pour répondre à cette forte demande, SNCF Voyageurs a fait le choix de mobiliser "l'intégralité du parc matériel, offrant ainsi 12.000 places assises supplémentaires pendant les fêtes de fin d'année, notamment sur les lignes stratégiques telles que Paris-Dijon-Lyon, Paris Morvan, Belfort-Besançon et Besançon-Lyon". Un déploiement est rendu possible par l'ajout de 13 trains complémentaires et la mise en place de matériel plus capacitaire pour environ 90 trains Mobigo précise le communiqué.

Plus de 400 agents SNCF seront sur le pont durant le premier week-end des départs, dont 110 conducteurs et 180 contrôleurs, sans oublier la centaine d'agents présents dans les principales gares de la région. Ces équipes opérationnelles vont bénéficier de l'expérience des dispositifs actionnés lors des années précédentes.

La maintenance elle aussi renforcée

La maintenance des trains sera elle aussi renforcée "afin de garantir la sécurité et le confort des voyageurs" précise SNCF Voyageurs. La gare de Paris-Bercy, point névralgique des grands départs des Trains Mobigo, bénéficiera d'un dispositif renforcé avec des opérations de filtrage pour assurer l'accès aux trains en toute sécurité et un renfort de personnel.

Enfin, SNCF Voyageurs a mis en œuvre un dispositif d'information anticipé et en temps réel pour assurer le confort et la tranquillité des voyageurs durant ces journées de grands départs.

En amont du voyage, afin de préparer sereinement son voyage, la SNCF rappelle qu’il est fortement conseillé d'anticiper ses achats de billets et, dans la mesure du possible, de se déplacer pendant les périodes de moindre affluence.