Poêlée de champignons et sa chantilly au Mont d’Or, saucisse de Montbéliard du chef Joh Beaudaert de l’Alchimie à Besançon

À Besançon comme ailleurs en Franche-Comté, les journées où le mercure dépasse les 30 degrés, s'enchainent tout au long de la semaine et encore ce week-end. Il serait donc tentant d'aller se rafraichir dans l’une des piscines en plein air de la ville. Problème, celles-ci sont toutes fermées depuis la fin de la saison estivale à savoir… le 31 août 2023. Nous avons donc demandé à la Ville de Besançon et plus précisément à Simon Devaux le chef du service piscines et patinoires, pourquoi les piscines de Port Joint et de Chalezeule ne joueraient pas elles aussi les prolongations...