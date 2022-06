Pollens : le risque d’allergie reste élevé partout en Bourgogne Franche-Comté

Atmo Bourgogne Franche-Comté explique que le risque d’allergie est élevé sur l’ensemble de la région avec des conditions météorologiques très favorables à l’émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air.

"La pluie et la baisse des températures ont permis ces derniers jours, aux allergiques aux pollens de graminées, de "souffler". Mais ce répit sera de courte durée, car les conditions anticycloniques et l’arrivée d’une météo estivale relanceront la pollinisation des graminées et la dispersion de leurs pollens dans l’air", explique ATMO.