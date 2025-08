Pour faire des économies, faut-il plutôt partir en juillet ou en août ?

L’analyse des recherches effectuées jusqu’au 30 juin 2025 confirme que le mois d’août est le plus économique, à condition de bien choisir ses dates. Si le mois de juillet concentre une forte demande, notamment les semaines du 7 au 13 juillet et du 28 juillet au 3 août, les deux dernières semaines d’août affichent les tarifs les plus bas.

La semaine du 25 au 31 août (semaine 35) est la plus abordable avec un prix moyen de 341 €, contre 587 € pour la semaine du 28 juillet au 3 août, la plus chère de l’été. Cette différence représente une économie de 72 % en fonction de la semaine choisie.

Des écarts de prix marqués selon les destinations

Les données de Liligo révèlent des disparités importantes selon les villes. À Marrakech, les prix atteignent un pic de +31 % fin juillet avant de chuter de -36 % fin août. Même tendance à Porto, où l’on observe une hausse de +59 % à la mi-juillet suivie d’une baisse spectaculaire de -43 % en fin août.

Barcelone, Lisbonne, Istanbul ou encore Montréal suivent la même logique. À Lisbonne, par exemple, les prix chutent de -50 % entre fin juillet et début septembre. Pour les destinations long-courriers telles que Bangkok ou Montréal, les réductions atteignent également -30 % entre la haute saison et la fin du mois d’août.

"Fin août est clairement la période la plus avantageuse pour voyager cet été. Non seulement les prix sont en baisse, mais la fréquentation touristique y est aussi plus modérée. Pour ceux qui peuvent décaler leurs vacances, c’est une excellente opportunité" souligne Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo.

Pour les voyageurs flexibles, cette dernière quinzaine d’août offre une double opportunité : des économies substantielles et un environnement moins saturé.

Et septembre ?

La semaine du 1er au 7 septembre maintient des tarifs très attractifs, équivalents à ceux de fin août (360 € en moyenne). Pour les vacanciers hors saison, le mois de septembre représente donc également une option judicieuse à envisager.