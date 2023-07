Pour sauver le FC Sochaux, une cagnotte de supporters est en ligne

"Supportrices et supporters des jaunes et bleus, sympathisants du club, habitants de France-Comté et d’ailleurs, anciens joueurs et salariés, membres de la dispora franc-comtoise en France et dans le monde ou simples amateurs de football, nous faisons appel à vous", écrit l’association Sociochaux dans son communiqué du 22 juillet. "Les informations qui nous parviennent nous font osciller du désespère à l’espoir de voir le club sauvé en Ligue 2, avec son précieux centre de formation", ajoute-t-elle.

La récente initiative de Romain Peugeot suscite aujourd’hui "un immense soulagement chez les supporters" et notant que "le modèle qu’il semble proposer converge avec le projet que nous portons depuis 5 ans d’un modèle coopératif pour associer les salariés, les collectivités, les entreprises locales, les anciens joueurs, les supporters aux côtés d’un ou plusieurs repreneurs."

Sociochaux conclut : "ce modèle vertueux nous paraît la meilleure façon de rompre avec les années noires et la gestion opaque qui nous menés au bord du gouffre."