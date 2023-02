Pour un futur commissariat à Planoise, A. Vignot, L. Croizier et J-F Colombet montent au créneau

Ils ont échangé avec le directeur de cabinet sur la situation plus que délicate et tendue du quartier de reconquête républicaine. Sur Twitter, Anne Vignot annonce qu’une étude de faisabilité d’un commissariat de secteur pour Planoise est lancée sous la co-direction du préfet du Doubs Jean-François Colombet.

Pour Laurent Croizier, "la création d’un second commissariat à Besançon renforcerait le plan d’action contre la criminalité et la délinquance, rassurerait les habitants qui en ont tant besoin et améliorerait leur qualité? de vie et leur sécurité au quotidien." Il ajoute que ce commissariat "offrirait une présence policière permanente à Planoise, de jour comme de nuit, réduirait les délais d’intervention dans tous les quartiers de l’ouest bisontin et étendrait les plages horaires d’ouverture pour l’accueil des habitants et recueillir les dépôts de plainte."

Conformément à la demande du ministre, une vigilance particulière, durant l’étude de faisabilité, sera accordée "pour s’assurer que la présence de ce commissariat privilégie l’action de terrain", précise-t-il.

Une travail complémentaire entre la police nationale et la police municipale

Le député nous rapporte également que le directeur de cabinet du ministre a "fermement insisté sur la nécessité que la police nationale et municipale travaillent en complémentarité". Laurent Croizier a proposé que ce commissariat fasse l’objet d’une expérimentation nationale de coopération renforcée, entre la police nationale, sous l’autorité du ministre, et la police municipale, sous l’autorité de la maire de Besançon.

Enfin, l’élu du département a également réitéré sa demande d’installer les caméras de vidéoprotection manquantes à Planoise et aux sorties de ville.