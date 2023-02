Précarité étudiante : une distribution alimentaire gratuite sur le campus universitaire

Avec l’inflation actuelle, les étudiants connaissent plus que jamais des difficultés à financer leurs achats de première nécessité. Face à cette situation, une action de solidarité a eu lieu dans la matinée du 9 février sur le campus de la Bouloie pour aider les étudiants dans leur quotidien.

Distribution gratuite et sans condition pour tous les étudiants

Placé à proximité directe des logements universitaires, le groupe d’étudiant a pu redistribuer environ 85 kg de denrées non périssables qu’ils avaient récolté le 14 janvier dernier lors d’une collecte sur la place du 8 Septembre à Besançon.

Parmi les organisateurs, Alexis Poyard nous a révélé que parmi les produits les plus demandé figurent "les pâtes, qui représentent le plat emblématique de tout étudiant" mais aussi "ce qui coûte le plus cher comme les produits d’hygiène ou même le thé". Il s’agit de la deuxième action de ce type au cours de l’année universitaire. En décembre, une action étudiante de ce type avait déjà eu lieu et d’autres pourraient se reproduire tout au long de l’année.

Sur le Campus, le studio 45, situé à l’entrée de la BU Proudhon, est également accessibles toute l’année à tous les étudiants désireux de s’équiper gratuitement en vêtements, accessoires de cuisine et autres.

Précarité et retraites, des luttes complémentaires

Les jeunes, membres de la France insoumise, ne manquent pas de faire le lien entre précarité étudiante et luttes actuelles. D’ailleurs pour Alexis Poyard, cette distribution n’est pas "juste une action de charité, on veut vraiment politiser notre opération pour sensibiliser les étudiants". Si l’inflation participe activement à renforcer la précarité, "la question des retraites" est tout aussi importante pour le jeune étudiant en histoire qui estime que "si la réforme passe, cela va encore plus aggraver les conditions de vie matérielles des étudiants".

D'abord hésitants, plusieurs étudiants sont ensuite venus récupérer quelques produits disponibles au stand jugeant "très bien" cette initiative "qui aide beaucoup les étudiants".