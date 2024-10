Premier derby de l’année pour l’ESBF ce soir au palais des sports

Après presque trois semaines de pause, le championnat de handball reprend ce mercredi 9 octobre 2024 avec au programme de cette troisième journée, un derby toujours très disputé entre l’ESBF et Dijon à 20h au palais des sports de Besançon.

LBE : ESBF - Dijon, mercredi à 20h au palais des sports de Besançon

Sur le papier, les deux équipes sont au même niveau. Deux journées disputées et deux victoires au compteur de l’ESBF d’un côté et de Dijon de l’autre. À moins d’un match nul, les chiffres devraient cependant évoluer en faveur de l’un des deux clubs après la rencontre de ce soir.

Le derby Besançon-Dijon est toujours un match très attendu d’un côté comme de l’autre de la frontière régionale. La saison dernière, les Bisontines étaient allées arracher le nul à Dijon lors du match aller et les Dijonnaises étaient venues faire la même chose lors du match retour à Besançon. Difficile donc de se risquer à pronostiquer le résultat final de ce soir même si, de son côté le coach bisontin affiche un visage confiant : "On a bien travaillé pendant ces 15 jours, tant individuellement que collectivement. On a vraiment envie de jouer".

Le public du palais des sports aura lui aussi son avis sur la question et devrait répondre présent en nombre pour soutenir les rouges. Le coach Jérome Delarue compte d’ailleurs sur les supporters pour apporter "un supplément d’âme" durant les temps faibles bisontins.