Près de 1.500 agents recenseurs mobilisés dès le 18 janvier en Bourgogne-Franche-Comté

Le recensement a pour objectif de collecter des données précises sur le nombre de personnes vivants en France, mais également l’âge, la profession, les moyens de transports et les logements de ces dernières.

Pour rappel, il ne s’effectue que tous les cinq ans pour les communes de moins de 10.000 habitants (tout le monde est concerné) et tous les ans pour celles de plus de 10.00 habitants (seul un échantillon de 8% d’adresses est concerné). Ces relevés sont effectués et transmis à l’Insee, institut national de la statistique et des études économiques.

"La collecte d’informations à partir de déplacements sur le terrain reste la source prépondérante du recensement. Cette étape du processus est pilotée par l’Insee et mise en œuvre par les communes qui jouent un rôle primordial dans le recensement de la population. La collecte s'effectue toujours en deux étapes : une première étape exhaustive de repérage des logements ; une deuxième étape de collecte auprès des habitants en porte à porte et par internet", explique l’Insee.

Remarque : la personne concernée est prévenue du passage de l’agent recenseur par une lettre du maire déposée dans votre boîte aux lettres. Cette collecte est gratuite. Soyez prudents si vous êtes contacté par un site frauduleux, alerte le service public.fr

Infos +

Les habitants peuvent se rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr pour remplir le questionnaire en ligne, ils le valident et reçoivent un accusé de réception.