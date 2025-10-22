Mercredi 22 Octobre 2025
DOUBS (25)
Politique

Proposition de loi sur le statut de l'élu : le sénateur Longeot s’insurge de l’obligation de prêter serment pour les maires

Publié le 22/10/2025 - 17:01
Mis à jour le 22/10/2025 - 15:38

Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative au statut de l'élu local, le sénateur Jean-François Longeot est intervenu en séance publique mardi 21 octobre 2025 pour s'opposer à la mesure prévoyant une nouvelle obligation pour le maire de prêter serment. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Le Sénateur Jean-François Longeot a pris connaissance, avec "une grande inquiétude et un profond désarroi", la mesure introduite en commission dans la proposition de loi relative au statut de l’élu local, prévoyant une nouvelle obligation pour le maire de prêter serment de respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les lois et symboles de la République.

Pour le Sénateur, cette mesure renvoie "une image injuste et condescendante" : "Elle laisse entendre que les maires et élus municipaux ne seraient pas dignes de confiance, alors même qu’ils sont les garants du lien républicain dans nos territoires", est-il précisé.

C’est pourquoi il est intervenu en séance publique, ce mardi 21 octobre afin de remettre en cause cette disposition qu’il qualifie "d’irrespectueuse de l’engagement quotidien des maires", et de soutenir publiquement l’amendement du groupe Union Centriste, porté par M. Daniel Fargeot, visant à la supprimer.

(Communiqué)

élu jean-françois longeot maire serment

Publié le 22 octobre à 17h01 par Hélène L.
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Décentralisation : les villes veulent piloter la transition écologique

Les grandes villes souhaitent piloter la transition écologique à l'échelle locale, dans le cadre du nouvel acte de décentralisation voulu par le Premier ministre Sébastien Lecornu, a-t-on appris vendredi 17 octobre 2025 à l'occasion d'un rassemblement annuel d'élus au Creusot (Saône-et-Loire).

france urbaine premier ministre sébastien lecornu transition écologique transition énergétique
Publié le 18 octobre à 10h30 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Le Sénat adopte un rapport sur l’avenir de la filière automobile française, co-conduit par Annick Jacquemet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).

annick jacquemet automobile sénat
Publié le 17 octobre à 17h00 par Alexane
Besançon
Economie Politique

Par volonté de “transparence” la maire de Besançon dévoile les frais professionnels de sa mandature

VIDÉO • Face à la demande de trois habitants qui fait écho à la polémique récente concernant les notes de frais de la maire du 8e arrondissement de Paris, la maire de Besançon a préféré répondre favorablement sur le montant des frais professionnels engagés par la maire et ses élus au cours du mandat 2020-2025. Ceux-ci ont été dévoilés en conférence de presse d’avant-conseil municipal le 15 octobre 2025.

anne vignot élus frais professionnels ville de besançon
Publié le 16 octobre à 18h01 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Lecornu échappe de peu à la censure et va pouvoir s’atteler au budget

Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi 16 octobre 2025 à la censure, le Parti socialiste laissant sa chance au Premier ministre en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites. Les débats budgétaires vont désormais pouvoir commencer à l'Assemblée dès la semaine prochaine.

assemblée nationale gouvernement la france insoumise motion de censure parti socialiste premier ministre rassemblement national sébastien lecornu
Publié le 16 octobre à 14h49 par Alexane
Besançon
Politique

Le cirque équestre Pagnozoo, bientôt implanté à Planoise ?

VIDÉO • Parmi les sujets abordés lors du prochain conseil municipal qui aura lieu jeudi 16 octobre 2025 à Besançon, les élus auront notamment à se prononcer sur la mise à disposition de terrains communaux à titre gratuit et l’autorisation temporaire du domaine public communal sollicité par le cirque équestre Pagnozoo dans le quartier de Planoise. 

cirque Pagnozzo conseil municipal planoise ville de besançon
Publié le 15 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Le gouvernement présentera mardi les deux projets de budget en conseil des ministres

Le gouvernement de Sébastien Lecornu présentera mardi 14 octobre 2025 en conseil des ministres les deux projets de budget, celui de l'Etat et celui de la Sécurité sociale, dont le contenu n'a pas encore été dévoilé mais qui pourra évoluer lors du débat parlementaire, a indiqué Matignon lundi.

budget conseil des ministres gouvernement sébastien lecornu
Publié le 13 octobre à 14h32 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Sondage – Dans quelle mesure avez-vous confiance dans le gouvernement Lecornu II pour affronter les défis du pays ?

Démissionnaire en début de semaine dernière, reconduit vendredi, Sébastien Lecornu a dévoilé tard ce dimanche 12 octobre 2025 la composition de son nouveau gouvernement. À la différence du premier, celui-ci est composé de nouveaux visages, dont huit de la société civile, et 26 issus de forces politiques, dont 11 du parti présidentiel Renaissance. Ce nouvel exécutif de 34 ministres a toutefois une durée de vie qui pourrait être limitée puisque LFI et le RN ont déjà annoncé le dépôt d’une mention de censure dès ce lundi. Et vous, dans quelle mesure avez-vous confiance dans le gouvernement Lecornu II pour affronter les défis du pays ? C’est notre sondage de la semaine !

gouvernement ministre sébastien lecornu sondage
Publié le 13 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey

