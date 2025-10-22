Proposition de loi sur le statut de l’élu : le sénateur Longeot s’insurge de l’obligation de prêter serment pour les maires

Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative au statut de l'élu local, le sénateur Jean-François Longeot est intervenu en séance publique mardi 21 octobre 2025 pour s'opposer à la mesure prévoyant une nouvelle obligation pour le maire de prêter serment.

Le Sénateur Jean-François Longeot a pris connaissance, avec "une grande inquiétude et un profond désarroi", la mesure introduite en commission dans la proposition de loi relative au statut de l’élu local, prévoyant une nouvelle obligation pour le maire de prêter serment de respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les lois et symboles de la République.

Pour le Sénateur, cette mesure renvoie "une image injuste et condescendante" : "Elle laisse entendre que les maires et élus municipaux ne seraient pas dignes de confiance, alors même qu’ils sont les garants du lien républicain dans nos territoires", est-il précisé.

C’est pourquoi il est intervenu en séance publique, ce mardi 21 octobre afin de remettre en cause cette disposition qu’il qualifie "d’irrespectueuse de l’engagement quotidien des maires", et de soutenir publiquement l’amendement du groupe Union Centriste, porté par M. Daniel Fargeot, visant à la supprimer.

