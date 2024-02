Que faire avec les enfants pendant les vacances d'hiver à Besançon ?

Citadelle

Atelier sur les traces du Lynx boréal’

du 17 février au 3 mars 2024

de 14h à 15h le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche

Public concerné : à partir de 7 ans / enfants

Visite "Le bestiaire du Muséum"

Du 17 février au 3 mars

Horaires : de 15h30 à 16h15

Durée : Environ 45 minutes

Lieu de rendez-vous : Naturalium

Sommes-nous si différents des autres êtres vivants qui peuplent cette planète ? Une question que le Muséum vous propose d’aborder dans son espace d’exposition dédié à la Biodiversité. Venez explorer la richesse de la nature par la découverte d’un échantillon des collections zoologiques, botaniques ou encore paléontologiques du Muséum d’histoire naturelle.

Les ateliers du FRAC Franche-Comté

Ateliers Touchatou 4-6 ans

mercredis 21 et 28 février 2024 - 14h30

durée : 1h30

6 €, sur inscription préalable

Conçu pour initier les enfants de 4 à 6 ans aux notions artistiques fondamentales et aux thèmes de l’exposition en cours, l’atelier Touchatou s’organise autour de la découverte ludique des œuvres et de l’expérimentation plastique en atelier. Une véritable pépinière pour les jeunes artistes en herbe !

Ateliers 7-10 ans

jeudis 22 et 29 février 2024 - 14h30

durée : 2h

6 €, sur inscription préalable

Un parcours amusant à travers les expositions et l’architecture du Frac suivi d’un temps en atelier, où l’accent est mis sur une démarche artistique spécifique.

Ateliers 11-15 ans

vendredis 23 février et 1er mars 2024 - 14h30

durée : 2h

6 €, sur inscription préalable

Une nouvelle formule spéciale pour les jeunes de 11 à 15 ans : une visite discussion dans l’exposition suivie d’expérimentations plastiques en atelier.

Visites-ateliers parents-enfants

samedis 24 février et 2 mars 2024 15h30 (durée : 1h30)

15h30 (durée : 1h30) gratuit avec le billet d’entrée, sur inscription préalable

La visite-atelier réunit petits et grands autour d’un parcours de visite de l’exposition qui se termine par un temps en atelier. Découvertes et créativité vous attendent !

Traversée des expositions

tous les dimanches - 15h

durée : 1h30

gratuit, inscription à l’accueil le jour même

Un parcours qui permet de découvrir les expositions présentées au Frac, en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice.

Stage de cirque avec Passe Muraille

Passe-Muraille organise des stages de découverte et de pratique des arts du cirque pendant les petites et grandes vacances scolaires.

Ces stages sont aussi bien conçus pour ceux qui veulent découvrir l’activité que pour ceux qui pratiquent déjà le cirque et qui souhaitent en profiter aussi pendant les vacances.

Pour les enfants répartis en 2 groupes, selon leur année de naissance :

2018-2019

2015, 2016, 2017

Pour les familles :

avec des enfants né.e.s entre 2021 et 2017

avec des enfants né.e.s entre 2016 et 2011

Quand ?

Lors des vacances scolaires, les enfants peuvent découvrir ou redécouvrir les arts du cirque, lors de stages de 2 à 3 jours (journée intégrale : pique-nique à prévoir).

Pour les familles, les samedis des vacances, nous proposons également des ateliers découverte. Deux heures de cirque en famille, avec ses parents, ses grands-parents, ses cousins ou ses amis.

Où ?

Les stages ont lieu au 37 rue Battant

et les ateliers famille ont lieu au Chapiteau situé au 2 E, rue du Barlot à Besançon.

Inscriptions : https://www.passe-muraille.org/pre-inscription/categorie/stages-enfants/

Stage de Théâtre à l’Espace Grammont

Du 19 février au 1er mars

Horaires : 10 h 00 à 12 h 00 – 13 h 30 à 16 h 30 (possibilité de déjeuner sur place, repas tiré du sac)

Age : 6-12 ans et 13-18 ans

2 stages pendant les vacances de février

Renseignement & inscriptions (obligatoires) Maria Vendola : 06 76 28 53 04 / 03 63 35 70 78 / cie.bacchus@gmail.com

Depuis plus de 25 ans, la Compagnie Bacchus organise des stages de théâtre pour enfants et adolescents. A la fois moment de plaisir et d’apprentissage, les stages animés par des comédiens professionnels permettent de découvrir cet univers particulier et de perfectionner certaines techniques aux éléments d’une représentation.

Des centaines de spectacles ont été réalisés dans le cadre de ces stages « De la conception à la réalisation », stage du lundi au vendredi. Montage et réalisation d’un spectacle dans les conditions professionnelles : texte, distribution, mise en scène et scénographie. Le stage se terminera par la présentation du spectacle devant un public d’amis / famille.

Luna Park

Tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 19h.

Hall C de Micropolis

Musée des beaux-arts et de l'archéologie

Les P’tits curieux 3-6 ans / Visite-atelier "Héros, monstres et compagnie"

21 février à 10:30 - 12:30

Gratuit

Méduse, la Vouivre, Hercule ou Oedipe, découvre à travers les œuvres du Musée les mythes antiques, les légendes, les héros et les monstres qui les peuplent, puis fabrique ta tête de méduse en argile. Gratuit sur réservation.

Les Grands explorateurs 7-12 ans / Visite-atelier "Peindre la nature"

21 février à 14:30 - 16:30

5€

Entre monts et forêts, nous sauteront de feuille en feuille, de rocher, pour découvrir les paysages de Franche-Comté et d’ailleurs, que recèle le musée. En atelier, nous expérimentons la mise en place des notions des plans et des perspectives, défrichées en visite. Tarif : 5€ sur réservation.

Les P’tits curieux 3-6 ans / Visite-atelier "Sacré scarabée !"

23 février à 10:30 - 12:30

Gratuit

Après une visite découverte de l’Egypte ancienne, les enfants réaliseront un moulage en argile d’un scarabée égyptien. Gratuit sur réservation.

Les Grands explorateurs 7-12 ans / Visite-atelier "À la lumière de l’histoire"

25 février à 10:30 - 12:30

5€

En parcourant le secteur archéologique du Musée, à travers des éléments de décors et des objets, de la cuisine à la chambre, plonge dans la vie quotidienne des gallo-romains. Puis viens créer ta propre lampe à huile en argile, afin de décorer ta maison. Tarif : 5€ sur réservation.

Les Grands explorateurs 7-12 ans / Visite-atelier "À vos vœux, prêts, partez !"

26 février à 14:30 - 16:30

5€

Visite de l'exposition Les lettres séquanes, suivie d’un atelier pour comprendre la création et la pratique de l’ex-voto l’époque gallo-romaine. Tarif : 5€ sur réservation.

Les P’tits curieux 3-6 ans / Visite-atelier "Les p’tits cailloux"

28 février à 10:30 - 12:30

Gratuit

"En 50 avant Jésus Christ, toute la Gaule est occupée. Toute ?" Oui ! Même Besançon, qui s’appelle alors Vesontio. Les Gallo-romains y construisent de très riches maisons. Découverte des mosaïques conservées au musée, puis place à la pratique. Gratuit sur réservation.

Les Grands explorateurs 7-12 ans / Visite-atelier "Mythes et légendes"

28 février à 14:30 - 16:30

5€

De Méduse à la Vouivre, d’Hercule à Thésée, découvre les mythes antiques, les légendes, les monstres et les héros qui peuplent les œuvres du Musée. Puis crée, en bas relief, ta propre tête de méduse en argile. Tarif : 5€ sur réservation.

"Face aux muses" – Stage enfants 8/12 ans

29 février à 10:00 - 1 mars à 17:00

30€

Stage de création artistique avec Le Bastion et le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon Le Bastion et le MBAA proposent un week-end d’ateliers avec l’artiste Claire Passard (autrice, compositrice et interprète - Clara Yucatan & Komorebi). Des portraits de femmes parcourant le musée seront les points de départ d’une immersion artistique. Une expérience passant par plusieurs états (dessin, écriture, jeux du corps et de la voix…) pour arriver jusqu’aux sons, la musique et la prise de conscience du corps. Le musée devient un objet de création !

Les P’tits curieux 3-6 ans / Visite-atelier "Mon petit herbier"

1 mars à 10:30 - 12:30

Gratuit

Pars à la découverte des plantes et des fleurs qui se cachent dans les tableaux du musée, grâce à une visite ludique et sensorielle. Pour compléter l’expérience, tu pourras créer ton petit herbier pour comparer les plantes vues dans les tableaux avec celles de la nature. Gratuit sur réservation.

Piscine La fayette

Pour petits et grands, pendant les vacances scolaires, les piscines de Besançon vous proposent des animations les mardis à la piscine La Fayette et les mercredis à la piscine Mallarmé !

À La Fayette :

Le mardi 20 février de 14h à 18h : structure aquatique gonflable dans une partie du grand bassin.

Le mardi 27 février de 14h à 18h : parcours ludique (toboggan, tapis, cages, …) accessible à tous.

Un espace restera réservé aux personnes souhaitant nager sur ces deux après-midi.

La maison de l’architecture de Franche-Comté

Atelier BTP

Le 20 février 2024

de 14h à 17h

5€

2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Sur inscription. Avec l’adhésion d’un parent à jour.

Prévoir une tenue adaptée.

Avec Audrey Devaud, artiste.

Ce projet porte sur la construction d’un bâtiment à l’échelle du modélisme, proche de la maison de poupée. Il s’agit ici d’imaginer puis de fabriquer une maison, une tour ou encore un building à l’aide des matériaux de construction connus du BTP. Les briques ou parpaings miniatures, obtenues grâce à des moules pâtissiers en silicone, sont en béton fixés entre eux. La charpente est constituée de tasseaux, quart-de-rond ou tourillons de bois. L’ensemble est peint selon les souhaits des participants. Le projet reste ouvert dans sa conception en restant toutefois dans une échelle.

Musée du Temps

Visite atelier "Premiers pas au musée"

Le 20 et 22 février, le 7 et 18 avril à 10h15

Durée : 1h

Sur réservation

Les tout-petits doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent par enfant. Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n’ont pas besoin de s’inscrire.

Pour les 3-6 ans. En déambulation dans le musée, au gré du tic-tac des horloges, les tout-petits font connaissance avec le temps, les cycles et les rythmes : les saisons, les jours de la semaine… Une découverte sensorielle des collections qui passe par des sons, des comptines, des histoires, des chansons et des matières à toucher…

Cinéma

Journée ciné à 3,50€ avec la carte Avantage jeunes le dimanche 3 mars 2024 au cinéma Victor Hugo de Besançon. Tarif valable sur tous les films, à toutes les séances (plusieurs séances possibles)

Gounefay