Que faire dans le Pays de Montbéliard pendant un week-end ? 

Durant tout l'été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd'hui, on vous propose un aperçu d'un week-end autour de Montbéliard.

Jour 1 – Incontournables mais toujours aussi passionnants

Matin – L’incontournable musée de l’Aventure Peugeot

On ne peut pas visiter le Pays de Montbéliard sans faire escale à Sochaux et son musée de l’Aventure Peugeot. Installé dans une ancienne usine, le musée retrace 200 ans d’histoire industrielle. Bien plus qu’une exposition de voitures, c’est une immersion dans l’évolution de la marque au lion qui a marqué toute une région, des premiers moulins à café aux dernières 208, en passant par les modèles mythiques.

Après midi – Centre-ville et château

Direction le centre historique de Montbéliard. Les maisons à colombages, les couleurs pastel, les ruelles pavées : tout invite à la balade et vous mènera jusqu’à un second incontournable : le Château Montbéliard Wurtemberg. A l’intérieur, un tout nouveau parcours de visite vous emmène dans 15 pièces soigneusement représentées, accompagnées d’explications interactives théâtralisées : un vrai bond dans l’histoire qui nous transporte dans le passé du château et de son territoire.

Vous êtes en famille ? Ne passez pas à côté du Pavillon des Sciences, situé dans le parc du Près-la-Rose. Vos enfants pourront tester toutes sortes d’expériences avec le risque de se tromper. Car cette année, l’exposition phare du Pavillon "Oups" propose d’explorer le rôle fascinant de l’erreur dans le monde scientifique, et au-delà.

Fin de journée : Pour finir la journée, offrez-vous un moment de détente au parc du Près-la-Rose, un coin de verdure relaxant traversé par la rivière de l’Allan. En été, quelques concerts ou animations y sont parfois organisés.

Jour 2 – Histoire et vieilles pierres

Matin - Théâtre antique de Mandeure

Direction Mandeure, à une quinzaine de minutes de Montbéliard, où se trouve l’un des plus grands théâtres antiques de France. Construit au Ier siècle, il pouvait accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs à l’époque gallo-romaine. On peut en faire le tour librement, et l’ambiance est plutôt impressionnante, surtout lorsqu’on imagine l’agitation d’autrefois !

Après-midi :

Pause fruitée à la Damassine :

A Vandoncourt, ce lieu dédié à l’environnement, aux vergers et aux produits locaux propose expositions, jardin pédagogique, miellerie, éco-boutique, bar, animations… On peut même y presser ses propres fruits ! Labellisée Made in chez Nous, La Damassine propose la visite de trois types de vergers pour découvrir toute la richesse du patrimoine fruitier local et comprendre les enjeux de préservation de ces milieux.

Fort du Mont Bart à Bavans

Cap ensuite sur le fort du Mont-Bart, à Bavans. Construit à la fin du XIXe siècle pour défendre la frontière après la guerre de 1870, le fort domine la vallée et offre un beau point de vue sur Montbéliard et ses alentours. Vous découvrirez au fil d’une visite guidée ou libre, la vie quotidienne des soldats, l’architecture et l’histoire du fort. Accessible à pied ou en voiture, il permet aussi de réaliser de belles balades aux alentours.

L’été, le fort est accessible du mardi au dimanche, les après-midis.

Fin de journée - Pas besoin d’aller plus loin : l’un des belvédères du Fort du Mont Bart est idéal pour profiter d’un apéritif improvisé et du coucher de soleil.

