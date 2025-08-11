Idées sorties dans le Doubs : les parcours aventure !

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, cap sur les parcours aventure adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, pour faire le plein de sensations.

Métabief Aventures (Métabief)

Au cœur du Haut?Doubs, Métabief Aventures combine aventure et loisirs pour tous les âges. Les 4 parcours accrobranche s’élèvent jusqu’à 16?m, complétés par 140 ateliers comme des tyroliennes et des échelles suspendues. Au-delà de cette offre, glissades en bouée, jeux de ballons dans les arbres, labyrinthe, zone ludique pour les plus petits font de Métabief Aventures un véritable paradis pour toute la famille !

Parc Acroland (Montenois)

Installé sur 7 hectares de forêt, Acroland propose 13 parcours et plus de 110 ateliers d’accrobranche adaptés aux petits de 3 ans jusqu’aux adultes : 2 parcours d’initiation au sol, des parcours enfants et des circuits familiaux jusqu’aux défis extrêmes. Tout est sécurisé avec ligne de vie continue, dans une ambiance nature. Un mini?golf (18 trous) est aussi proposé pour une partie à l’ombre des chênes. Vous pourrez également vous laisser tenter par un laser game en extérieur !

Au Fil des Arbres (Malbuisson)

Perché sur les hauteurs du lac Saint?Point, le parc Au Fil des Arbres propose huit parcours d’accrobranche avec cinq niveaux de difficulté, de 1?m à 18?m de hauteur : pour apprendre aux tout petits, pour perfectionner son équilibre ou se lancer des défis ! Parfait pour s’amuser en forêt.

Funambulle (Chassagne?Saint?Denis)

Ce parc d’aventure près d’Ornans convie petits et grands à évoluer dans les arbres sur 13 parcours variés. Les plus jeunes testent l’Espace Grimp dès 3 ans, tandis que les adultes peuvent s’élancer sur les circuits rouge ou noir, atteignant jusqu’à 12?m de hauteur. Plus de 125 jeux suspendus, deux parcours tyroliennes, une zone pique-nique et une buvette sont proposés pour profiter tranquillement de la journée.

Station de Loisirs de la Combe Saint?Pierre (Charquemont)

La Combe Saint?Pierre, c’est une offre multi?loisirs : trois parcours accrobranche balisés à différentes hauteurs, conçus pour tous niveaux ainsi que des activités variées comme le dévalkart, des pistes de VTT dont une nouvelle pumptrack, l’accompagnement à la via ferrata des Echelles de la Mort, des zones ludiques pour les enfants... De quoi s’occuper toute une journée.

Forêt de l’Aventure (Morteau)

La Forêt de l’Aventure à Morteau est un espace de loisirs en pleine nature, avec trois parcours accrobranche variés, des tyroliennes, ponts de singe, filets, échelles de corde, ainsi qu’un saut de Tarzan de 18?m pour les amateurs de sensations. Accessible dès le plus jeune âge, ce lieu est idéal pour les familles cherchant à mêler détente et adrénaline.

Akila Gorges de la Loue

Akila Gorges de la Loue, à Ornans, propose une aventure en hauteur au cœur d’un décor spectaculaire. Les activités comme le canoë?kayak, via ferrata, escalade et VTT électrique complètent le parcours accrobranche composé de trois niveaux, incluant tyroliennes et un saut de type Tower Jump de 20?m.

Restez attentifs… chaque lundi et vendredi de l’été, de nouvelles idées de sorties et d’escapades seront publiées pour vous inspirer tout au long de la saison !