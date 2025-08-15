Que faire autour d’Ornans pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour d'Ornans.

Ornans est connu pour son cadre atypique avec ses maisons sur l’eau, mais aussi pour être le pays de Courbet, illustre peintre qui a marqué le mouvement du Réalisme. Son musée, la ferme familiale et son atelier sont incontournables lors de votre passage dans la Vallée de la Loue. Mais ce n’est pas tout… on vous suggère ici des activités pour découvrir les autres pépites dont regorge le Pays de Courbet.

Jour 1

Matin – Via ferrata à la Roche du Mont (Ornans) ou aux Baumes du Verneau (Nans-sous-Sainte-Anne)

La via ferrata, cette activité qui mêle sensations fortes et paysages grandioses ! Les deux via ferrata des vallées de la Loue et du Lison offrent des parcours pour tous les niveaux, du plus simple au plus engagé. Matériel en location, encadrement possible : tout est pensé pour proposer cette aventure en toute sécurité. À la clé, des ponts suspendus, une belle dose de sensations… et des vues superbes sur les vallées.

Retrouvez les parcours et les prestataires de location de matériel sur Explore Doubs !

Après midi – Le Prieuré à Mouthier-Haute-Pierre

C’est LA nouveauté de l’année qui résonne dans toute la vallée et au-delà : Le Prieuré de Mouthier-Haute-Pierre a ouvert ses portes au mois de juin. Un lieu exceptionnel, rénové avec beaucoup de soins : avec un espace muséal dédié aux peintres comtois des XIXe et XXe siècles, vous découvrirez une cinquantaine de toiles représentant des paysages familiers, propres aux panoramas grandioses de la Vallée et de ses alentours. Le Prieuré, au-delà de l'espace muséal, est une immersion dans un cadre historique exceptionnel avec une cour prieurale, un cloître, des jardins historiques et une salle capitulaire, tous extraordinaires

Fin de journée : Pour finir la journée, direction la Roche de Hautepierre pour une vue exceptionnelle sur la vallée ou optez pour un panorama sur la ville d’Ornans en montant à la Roche Bottine pour y admirer le coucher de soleil…

Jour 2

Matin – Sur l’eau ou dans l’eau

Canoë ou canyoning : deux façons de découvrir la Loue autrement. En canoë, la balade se fait tranquille, au fil de l’eau et des paysages. En canyoning, c’est un peu plus sportif, mais toujours encadré, avec quelques sauts et passages dans l’eau. Dans les deux cas, vous profiterez d’un cadre naturel rafraîchissant, entre roches, cascades et recoins secrets. Une bonne option quand il fait chaud !

Accompagnateurs en canyoning : https://www.doubs.travel/

Locations de canoë : https://www.doubs.travel/

Après-midi – Randonnée et visite

Randonner à Montgesoye

Au départ de Montgesoye, cette balade de 4km oscille entre le charmant village de Montgesoye et la forêt. Sur votre chemin, le belvédère de la Thuyère offre une vue remarquable sur la vallée de la Loue ! Vous passerez également devant un château bâti au XVIe siècle, doté d’une très belle tour et une porte Renaissance.

Visite de la Taillanderie

À Nans-sous-Sainte-Anne, la Taillanderie raconte le travail du fer au XIXe siècle. On y découvre comment, dans cette ancienne fabrique d’outils, étaient conçus faux et outils agricoles grâce à la force de l’eau. Classé monument historique, le lieu raconte avec simplicité le savoir-faire rural d’antan. Machines hydrauliques, forges, marteaux géants… tout fonctionne encore. La visite guidée fait revivre les gestes des forgerons, du martelage à l’aiguisage. Expositions, démonstrations et ambiance d’époque sont au programme !

Encore plus de découvertes autour d’Ornans ? Découvrez d’autres idées de sorties juste ici : https://www.doubs.travel/sejourner/

Restez attentifs… chaque lundi et vendredi de l’été, de nouvelles idées de sorties et d’escapades seront publiées pour vous inspirer tout au long de la saison !