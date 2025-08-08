Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Baume-les-Dames, dans le Doubs central.

Jour 1 – Au grand air

Matin – Sur le réseau Points-Nœuds

Pour une balade à vélo sur-mesure testez le réseau Points-Nœuds ! Cette signalétique permet de faciliter vos sorties à vélo et vous laisse le choix de vos étapes. C’est à vous de créer votre propre itinéraire selon vos envies : votre parcours, préalablement défini, tient dans une suite de numéros. Astucieux, modulable et ludique, le réseau vous emmène où vous voulez ! Pour vous inspirer, testez la boucle "Le Grand Tour des 2 Vallées vertes" à L’Isle-sur-le-Doubs, imaginée par l’office de tourisme du secteur. Si le parcours est trop long, vous pouvez l’adapter selon vos envies… Voilà l’esprit du réseau Points-Nœuds : des parcours modulables à souhait !

Après midi – Château de Belvoir

Retour à l’époque médiévale avec la visite du château de Belvoir, perché sur son éperon rocheux. Très bien conservé, ce château offre une vraie immersion dans l’histoire du secteur. D’extérieur déjà, le panorama vaut le détour avec une très belle vue sur le vallon de Sancey ! À l’intérieur, vingt salles meublées dévoilent mobilier, tableaux et objets allant du XVIe au XXe siècle.

Fin de journée : Encore un peu de temps ? Direction le Creux de Hauteroche à Charmoille pour une pause sur les hauteurs de Rosureux et une superbe vue sur la Vallée du Dessoubre. Pour les plus aventureux, continuez votre chemin et empruntez un petit canyon karstique : on y déambule au milieu de masses rocheuses impressionnantes !

Jour 2 – Un peu de sport

Matin : Initiation à l’escalade

Envie de tester l’escalade ? Le secteur de Baume-les-Dames est idéal pour s’initier, avec des parcours accessibles, encadrés par des professionnels. Le cadre naturel est superbe, idéal pour découvrir de nouvelles sensations, même sans expérience. L’été, en partenariat avec Terrains d’Aventures, l’office de tourisme organise des sorties d’initiation à la falaise de Sous Buen. L’occasion de s’initier aux joies de la grimpe pour les petits et les grands (à partir de 6 ans).

Après midi – Randonnée pédestre à la Croix de Châtard

Un classique autour de Baume-les-Dames, à faire absolument. Le sentier grimpe en douceur à travers la forêt jusqu’aux crêtes. À la clé, le point de vue de la Croix de Châtard : un superbe panorama sur le Doubs, l’ancienne usine de pipes Ropp, la ville et les collines environnantes. Une randonnée accessible, idéale pour prendre de la hauteur et découvrir un paysage emblématique de la vallée du Doubs.

Fin de journée : Pour finir la journée "à la fraîche", direction la Vallée du Cusancin pour découvrir les sources bleue et verte : deux résurgences aux couleurs étonnantes, idéales pour une pause photo ou pique-nique improvisé. Et pour prendre de la hauteur, vous pouvez monter jusqu’à la chapelle Saint-Erminfroid située à quelques minutes à pied…

Encore plus de découvertes dans le Doubs baumois ? Découvrez d’autres idées de sorties juste ici : www.doubs.travel

