Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose quelques adresses de restaurants, avec chacun leur spécificité et un accueil particulier pour tous.

Pour les cyclistes, les motards, les curieux ou les personnes en situation de handicap, nous vous suggérons cinq restaurants adaptés à chacun !

Les Papillons à Pontarlier : Accueil Vélo

La brasserie de montagne "Les Papillons" va bien au-delà d’un simple restaurant ! Située au cœur des montagnes, à Pontarlier, cette brasserie propose une expérience culinaire de qualité dans un cadre apaisant et convivial. La cuisine de terroir est le maître mot : une cuisine authentique, créative et généreuse à partir de produits de qualité.

Labellisé Accueil Vélo, la brasserie accueille les cyclistes après leur ascension de la montagne du Larmont !

L’Auberge du Tartot à Fournets-Luisans : Made in chez Nous

Au cœur d’une ferme comtoise traditionnelle dans un cadre verdoyant, l’Auberge du Tartot propose une cuisine familiale à base de produits de la ferme, dont la spécialité : les escargots ! Au-delà de la partie restauration, la ferme-auberge propose également la visite de l’élevage d’escargots par le biais du label "Made in chez Nous", le réseau de visite d’entreprise de Doubs Tourisme.

L’Auberge de Buffard – Buffard : Motards Bienvenue

Une cuisine de terroir, familiale, une cuisine de cœur qui fait la part belle aux produits de saison. Convivialité, partage, échanges figurent au menu de l’Auberge ! Un accueil aux petits oignons pour profiter ensuite d’un repas généreux…

Les motards y sont particulièrement les bienvenus ! Labellisée "Motards, Bienvenue !", un réseau animé par Doubs Tourisme, les amateurs de deux roues trouveront ici un cadre adapté pour stationner leur moto lors de leur repas. Également labellisée "Accueil Vélo", les cyclistes trouveront aussi un accueil conforme à leurs besoins.

Au fil des saisons – Etupes : accessible à tous

Le restaurant propose une cuisine de marché gourmande et inventive, dans une ambiance design et chaleureuse. Inspiré par son expérience dans les restaurants étoilés, le chef, Maître Restaurateur, concocte une cuisine créative et généreuse, mariant poissons de la mer et terroir franc-comtois.

Labellisé "Tourisme et Handicap" pour les quatre types d’handicap (auditif, mental, moteur et visuel), le restaurant accueille ses convives dans les meilleures conditions.

Auberge du Charron – Montlebon : accolé au musée

Dans une charmante ferme comtoise située en pleine nature, à seulement quelques mètres du musée de la Vie d’Antan, l’Auberge du Charron est un lieu atypique dans lequel déguster les délicieuses spécialités franc-comtoises. La salle, chaleureuse et pleine d’objets d’époque, cache même un véritable tuyé !

La devise devise de la maison ? "Tu manges bien, tu bois bien, tu reviens" : à vous de le découvrir !

Tous les restaurants du Doubs sont à retrouver sur : https://www.doubs.travel/decouvrir/gastronomie/les-restaurants/