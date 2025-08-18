Lundi 18 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Doubs
Loisirs

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Publié le 18/08/2025 - 08:13
Mis à jour le 18/08/2025 - 08:22

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose quelques adresses de restaurants, avec chacun leur spécificité et un accueil particulier pour tous.

© Au Fil des Saisons
© Auberge de Buffard
© Auberge du Charron
© Auberge Ferme du Tartot
1/4 - © Au Fil des Saisons
2/4 - © Auberge de Buffard
3/4 - © Auberge du Charron
4/4 - © Auberge Ferme du Tartot

Pour les cyclistes, les motards, les curieux ou les personnes en situation de handicap, nous vous suggérons cinq restaurants adaptés à chacun !

Les Papillons à Pontarlier : Accueil Vélo

La brasserie de montagne "Les Papillons" va bien au-delà d’un simple restaurant ! Située au cœur des montagnes, à Pontarlier, cette brasserie propose une expérience culinaire de qualité dans un cadre apaisant et convivial. La cuisine de terroir est le maître mot : une cuisine authentique, créative et généreuse à partir de produits de qualité.

Labellisé Accueil Vélo, la brasserie accueille les cyclistes après leur ascension de la montagne du Larmont !

L’Auberge du Tartot à Fournets-Luisans : Made in chez Nous

Au cœur d’une ferme comtoise traditionnelle dans un cadre verdoyant, l’Auberge du Tartot propose une cuisine familiale à base de produits de la ferme, dont la spécialité : les escargots ! Au-delà de la partie restauration, la ferme-auberge propose également la visite de l’élevage d’escargots par le biais du label "Made in chez Nous", le réseau de visite d’entreprise de Doubs Tourisme.

© Auberge Ferme du Tartot

L’Auberge de Buffard – Buffard : Motards Bienvenue

Une cuisine de terroir, familiale, une cuisine de cœur qui fait la part belle aux produits de saison. Convivialité, partage, échanges figurent au menu de l’Auberge ! Un accueil aux petits oignons pour profiter ensuite d’un repas généreux…

Les motards y sont particulièrement les bienvenus ! Labellisée "Motards, Bienvenue !", un réseau animé par Doubs Tourisme, les amateurs de deux roues trouveront ici un cadre adapté pour stationner leur moto lors de leur repas. Également labellisée "Accueil Vélo", les cyclistes trouveront aussi un accueil conforme à leurs besoins.

© Auberge de Buffard

Au fil des saisons – Etupes : accessible à tous

Le restaurant propose une cuisine de marché gourmande et inventive, dans une ambiance design et chaleureuse. Inspiré par son expérience dans les restaurants étoilés, le chef, Maître Restaurateur, concocte une cuisine créative et généreuse, mariant poissons de la mer et terroir franc-comtois.

Labellisé "Tourisme et Handicap" pour les quatre types d’handicap (auditif, mental, moteur et visuel), le restaurant accueille ses convives dans les meilleures conditions.

© Au Fil des Saisons

Auberge du Charron – Montlebon : accolé au musée

Dans une charmante ferme comtoise située en pleine nature, à seulement quelques mètres du musée de la Vie d’Antan, l’Auberge du Charron est un lieu atypique dans lequel déguster les délicieuses spécialités franc-comtoises.  La salle, chaleureuse et pleine d’objets d’époque, cache même un véritable tuyé !

La devise devise de la maison ? "Tu manges bien, tu bois bien, tu reviens" : à vous de le découvrir !

© Auberge du Charron

Tous les restaurants du Doubs sont à retrouver sur : https://www.doubs.travel/decouvrir/gastronomie/les-restaurants/

Allez + loin

doubs tourisme restaurants tourisme vacances

Publié le 18 aout à 08h13 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Un été Infiniment Doubs

Ornans
Loisirs

Que faire autour d’Ornans pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour d'Ornans.

doubs tourisme ornans randonnée tourisme vacances visite
Publié le 15 aout à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Loisirs

Idées sorties dans le Doubs : les parcours aventure !

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, cap sur les parcours aventure adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, pour faire le plein de sensations.

doubs tourisme idées sorties pacours aventure tourisme vacances
Publié le 11 aout à 08h00 par Macommune.info
Baume-les-Dames
Loisirs

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Baume-les-Dames, dans le Doubs central.

doubs tourisme escalade randonnée tourisme vacances
Publié le 8 aout à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Loisirs

La chaleur revient dans le Doubs… Des activités pour se mettre au frais

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous.

baignade canoë doubs tourisme été grotte paddle source bleue vacances
Publié le 4 aout à 08h00 par Macommune.info
Montbéliard
Loisirs

Que faire dans le Pays de Montbéliard pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Montbéliard.

doubs tourisme tourisme vacances
Publié le 1 aout à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Loisirs

Dans le Doubs, des petits musées qui ont tout de grands…

UN ÉTÉ INFINIMENT DOUBS • Cet été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, cap sur les petits musées de la destination, ouvert en période estivale.

cdt du doubs doubs tourisme musée tourisme vacances
Publié le 28 juillet à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Loisirs

Ce samedi, le Tour passe… mais vous, restez pédaler dans le Doubs !

Cet été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous.

cyclisme doubs tourisme eurovelo6 infiniment doubs tour de france tourisme vélo
Publié le 25 juillet à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Culture Loisirs

Des visites “Made in chez Nous”, dans le Doubs 

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, place aux idées de visites "Made in chez Nous" !

doubs tourisme tourisme vacances
Publié le 21 juillet à 08h00 par Macommune.info
Morteau
Loisirs

Que faire autour de Morteau pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Morteau, dans le Pays horloger.

doubs tourisme tourisme vacances visite
Publié le 18 juillet à 08h00 par Macommune.info

Loisirs

Doubs
Loisirs

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose quelques adresses de restaurants, avec chacun leur spécificité et un accueil particulier pour tous.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 18 aout à 08h13 par Macommune.info
Ornans
Loisirs

Que faire autour d’Ornans pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour d'Ornans.

doubs tourisme ornans randonnée tourisme vacances visite
Publié le 15 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 16 aout à 16h18 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Loisirs

Idées sorties dans le Doubs : les parcours aventure !

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, cap sur les parcours aventure adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, pour faire le plein de sensations.

doubs tourisme idées sorties pacours aventure tourisme vacances
Publié le 11 aout à 08h00 par Macommune.info
Baume-les-Dames
Loisirs

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Baume-les-Dames, dans le Doubs central.

doubs tourisme escalade randonnée tourisme vacances
Publié le 8 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #3 avec Les Sandales d’Empédocle et Reservoir Books

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Michel, Laëtitia et Bruno des Sandales d'Empédocles et Reservoir Books se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 9 aout à 16h00 par Salomé F. • Membre
Doubs
Culture Loisirs

“L’amour après moi” : le nouveau roman de Fabrice Frichet, ancien élu du Doubs

"Et si l’amour de soi était le point de départ de tous les autres ?" : sorti en juillet 2025, ce septième ouvrage de Fabrice Frichet, coach en développement personnel et ancienne figure politique du nord du Doubs, nous livre une histoire "intime et universelle, portée par une plume sensible et lumineuse".

Fabrice Frichet roman sortie littéraire
Publié le 4 aout à 17h00 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Loisirs Sport

Où trouver des pumptracks dans le Doubs ?

Les pumptracks sont ces pistes en boucle dédiées à plusieurs pratiques telles que le VTT, le skate, le roller, la trottinette, le BMX, ou encore à la draisienne. En enrobé et composées de bosses et de virages, elles sont très recherchées par la amatrices et amateurs de sports de glisse. Où trouver des pumptracks dans le Doubs ? Réponses.

bmx pumptrack roller skate skateboard trottinette vélo
Publié le 4 aout à 15h30 par Alexane
DOUBS (25)
Loisirs

La chaleur revient dans le Doubs… Des activités pour se mettre au frais

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous.

baignade canoë doubs tourisme été grotte paddle source bleue vacances
Publié le 4 aout à 08h00 par Macommune.info
France
Economie Loisirs

Pour faire des économies, faut-il plutôt partir en juillet ou en août ?

Alors que les vacances estivales battent leur plein, les Français sont nombreux à rechercher les meilleures périodes pour voyager sans se ruiner. D’après une étude OpinionWay pour Liligo* publiée ce lundi 28 juillet, 61 % des Français ont prévu de partir en vacances cet été. Le comparateur de vols en ligne a révélé que "le choix de la semaine de départ peut faire économiser jusqu’à 72 % sur le prix moyen d’un billet d’avion". Décryptage des meilleures opportunités.

argent avion vacances
Publié le 1 aout à 14h00 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Offre d'emploi : la Ville de Besançon recrute des animateurs périscolaires
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 20.7
ciel dégagé
le 18/08 à 09h00
Vent
1.09 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
87 %
 