Que faire autour de Métabief le temps d’un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Métabief.

Jour 1

Matin – VTT à Métabief

Métabief, c’est l’incontournable sortie VTT en été : huit pistes de descente adaptées à tous les niveaux, des zones ludiques et 25 km de sentiers aménagés. Initiation, enduro, cross-country ou VTT électrique, chacun y trouve son compte, accompagné ou non d’un moniteur diplômé. Le Jura Kid Park propose aussi un espace libre avec modules pour s’initier à la maniabilité où petits et grands sont bienvenus.

Après midi – Métabief Aventures

Tyroliennes, accrobranche, glissades en bouée, labyrinthe et jeux dans les arbres… Ce village loisirs est parfait pour les familles ou une sortie entre amis. Situé en pleine forêt, le parc est un vrai paradis pour se lancer à l’aventure : parcours sécurisés, chasses au trésor, jeux d’équilibre et zones pour tous les âges...sans oublier la Forêt des Contrebandiers, la Tour des Douaniers et un escape labyrinthe captivant pour un après-midi ludique !

Fin de journée : Coucher de soleil au Mont d’Or

Pour finir la journée, direction le sommet du Mont d’Or, point culminant du Doubs à 1 463m. Le panorama au coucher du soleil est à couper le souffle, avec des falaises impressionnantes et, par temps clair, une vue incroyable sur la chaîne des Alpes. Un moment calme et magique en pleine nature.

Jour 2

Matin : Château de Joux

Témoin de mille ans d’histoire militaire, le château de Joux retrace l’évolution de la fortification à travers les grands conflits européens, offrant aux visiteurs un témoignage fascinant du passé du territoire. Remanié par Vauban et d’autres grands noms, il a accueilli des figures comme Mirabeau ou Toussaint Louverture. Aujourd’hui, il est un symbole de liberté et de mémoire : mémoire de l’abolition de l’esclavage et de la lutte pour les libertés, mémoire des conflits et des frontières.

Après midi – Balade aux Fourgs

Pour prendre l’air à plus de 1 000m d’altitude, direction la commune des Fourgs pour une randonnée pédestre entre forêt et alpages. Cette boucle de 8 km dévoile de beaux panoramas depuis la Roche Sarrazine, avec vue sur le Château de Joux, le Larmont, le Grand Taureau, le Fort Mahler... Pas très loin, dans la forêt communale, ne passez pas à côté du Sapin Président « Edgar Faure », un géant vieux de 450 ans, baptisé en 1971.

https://explore.doubs.fr/trek/130-Le-Strategique

Fin de journée : Apéro bateau sur le lac de Saint-Point

Pour une fin de journée tout en douceur, embarquez à Malbuisson à bord du bateau électrique « Charlotte ». Profitez d’une croisière apéritive sur le lac de Saint-Point, un moment convivial et rafraîchissant, parfait pour savourer un cocktail au fil de l’eau, au coucher du soleil.

Encore plus de découvertes dans le Haut-Doubs ? Découvrez d’autres idées de sorties juste ici : https://www.doubs.travel/sejourner/decouvrir-la-destination/

Restez attentifs… chaque lundi et vendredi de l’été, de nouvelles idées de sorties et d’escapades seront publiées pour vous inspirer tout au long de la saison !