Vendredi 22 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Métabief
Loisirs

Que faire autour de Métabief le temps d'un week-end ?

Publié le 22/08/2025 - 08:01
Mis à jour le 21/08/2025 - 11:45

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Métabief.

© Doubs Tourisme Charlotte Mange
© SMMO-Thuria
Bateaux du Lac de Saint Point © Département du Doubs
© Doubs Tourisme Philippe Lebugle
© Doubs Tourisme - Maxime Naegely
© Doubs Tourisme Philippe Lebugle
1/6 - © Doubs Tourisme Charlotte Mange
2/6 - © SMMO-Thuria
3/6 - Bateaux du Lac de Saint Point © Département du Doubs
4/6 - © Doubs Tourisme Philippe Lebugle
5/6 - © Doubs Tourisme - Maxime Naegely
6/6 - © Doubs Tourisme Philippe Lebugle

Jour 1

Matin – VTT à Métabief

Métabief, c’est l’incontournable sortie VTT en été : huit pistes de descente adaptées à tous les niveaux, des zones ludiques et 25 km de sentiers aménagés. Initiation, enduro, cross-country ou VTT électrique, chacun y trouve son compte, accompagné ou non d’un moniteur diplômé. Le Jura Kid Park propose aussi un espace libre avec modules pour s’initier à la maniabilité où petits et grands sont bienvenus.

© SMMO-Thuria

Après midi – Métabief Aventures

Tyroliennes, accrobranche, glissades en bouée, labyrinthe et jeux dans les arbres… Ce village loisirs est parfait pour les familles ou une sortie entre amis. Situé en pleine forêt, le parc est un vrai paradis pour se lancer à l’aventure : parcours sécurisés, chasses au trésor, jeux d’équilibre et zones pour tous les âges...sans oublier la Forêt des Contrebandiers, la Tour des Douaniers et un escape labyrinthe captivant pour un après-midi ludique !

© Doubs Tourisme Charlotte Mange

Fin de journée : Coucher de soleil au Mont d’Or

Pour finir la journée, direction le sommet du Mont d’Or, point culminant du Doubs à 1 463m. Le panorama au coucher du soleil est à couper le souffle, avec des falaises impressionnantes et, par temps clair, une vue incroyable sur la chaîne des Alpes. Un moment calme et magique en pleine nature.

Jour 2

Matin : Château de Joux

Témoin de mille ans d’histoire militaire, le château de Joux retrace l’évolution de la fortification à travers les grands conflits européens, offrant aux visiteurs un témoignage fascinant du passé du territoire. Remanié par Vauban et d’autres grands noms, il a accueilli des figures comme Mirabeau ou Toussaint Louverture. Aujourd’hui, il est un symbole de liberté et de mémoire : mémoire de l’abolition de l’esclavage et de la lutte pour les libertés, mémoire des conflits et des frontières.

© Doubs Tourisme Philippe Lebugle

Après midi – Balade aux Fourgs

Pour prendre l’air à plus de 1 000m d’altitude, direction la commune des Fourgs pour une randonnée pédestre entre forêt et alpages. Cette boucle de 8 km dévoile de beaux panoramas depuis la Roche Sarrazine, avec vue sur le Château de Joux, le Larmont, le Grand Taureau, le Fort Mahler... Pas très loin, dans la forêt communale, ne passez pas à côté du Sapin Président « Edgar Faure », un géant vieux de 450 ans, baptisé en 1971.

https://explore.doubs.fr/trek/130-Le-Strategique

© Doubs Tourisme Philippe Lebugle

Fin de journée : Apéro bateau sur le lac de Saint-Point

Pour une fin de journée tout en douceur, embarquez à Malbuisson à bord du bateau électrique « Charlotte ». Profitez d’une croisière apéritive sur le lac de Saint-Point, un moment convivial et rafraîchissant, parfait pour savourer un cocktail au fil de l’eau, au coucher du soleil.

Bateaux du Lac de Saint Point © Département du Doubs

Encore plus de découvertes dans le Haut-Doubs ? Découvrez d’autres idées de sorties juste ici : https://www.doubs.travel/sejourner/decouvrir-la-destination/

Restez attentifs… chaque lundi et vendredi de l’été, de nouvelles idées de sorties et d’escapades seront publiées pour vous inspirer tout au long de la saison !

doubs tourisme métabief randonnée tourisme vacances visite

Publié le 22 aout à 08h01 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Un été Infiniment Doubs

Doubs
Loisirs

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose quelques adresses de restaurants, avec chacun leur spécificité et un accueil particulier pour tous.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 18 aout à 08h13 par Macommune.info
Ornans
Loisirs

Que faire autour d’Ornans pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour d'Ornans.

doubs tourisme ornans randonnée tourisme vacances visite
Publié le 15 aout à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Loisirs

Idées sorties dans le Doubs : les parcours aventure !

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, cap sur les parcours aventure adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, pour faire le plein de sensations.

doubs tourisme idées sorties pacours aventure tourisme vacances
Publié le 11 aout à 08h00 par Macommune.info
Baume-les-Dames
Loisirs

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Baume-les-Dames, dans le Doubs central.

doubs tourisme escalade randonnée tourisme vacances
Publié le 8 aout à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Loisirs

La chaleur revient dans le Doubs… Des activités pour se mettre au frais

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous.

baignade canoë doubs tourisme été grotte paddle source bleue vacances
Publié le 4 aout à 08h00 par Macommune.info
Montbéliard
Loisirs

Que faire dans le Pays de Montbéliard pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Montbéliard.

doubs tourisme tourisme vacances
Publié le 1 aout à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Loisirs

Dans le Doubs, des petits musées qui ont tout de grands…

UN ÉTÉ INFINIMENT DOUBS • Cet été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, cap sur les petits musées de la destination, ouvert en période estivale.

cdt du doubs doubs tourisme musée tourisme vacances
Publié le 28 juillet à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Loisirs

Ce samedi, le Tour passe… mais vous, restez pédaler dans le Doubs !

Cet été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous.

cyclisme doubs tourisme eurovelo6 infiniment doubs tour de france tourisme vélo
Publié le 25 juillet à 08h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Culture Loisirs

Des visites “Made in chez Nous”, dans le Doubs 

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, place aux idées de visites "Made in chez Nous" !

doubs tourisme tourisme vacances
Publié le 21 juillet à 08h00 par Macommune.info

Loisirs

Métabief
Loisirs

Que faire autour de Métabief le temps d’un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Métabief.

doubs tourisme métabief randonnée tourisme vacances visite
Publié le 22 aout à 08h01 par Elodie Retrouvey
Doubs
Loisirs

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose quelques adresses de restaurants, avec chacun leur spécificité et un accueil particulier pour tous.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 18 aout à 08h13 par Macommune.info
Ornans
Loisirs

Que faire autour d’Ornans pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour d'Ornans.

doubs tourisme ornans randonnée tourisme vacances visite
Publié le 15 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 16 aout à 16h18 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Loisirs

Idées sorties dans le Doubs : les parcours aventure !

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, cap sur les parcours aventure adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, pour faire le plein de sensations.

doubs tourisme idées sorties pacours aventure tourisme vacances
Publié le 11 aout à 08h00 par Macommune.info
Baume-les-Dames
Loisirs

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Baume-les-Dames, dans le Doubs central.

doubs tourisme escalade randonnée tourisme vacances
Publié le 8 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #3 avec Les Sandales d’Empédocle et Reservoir Books

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Michel, Laëtitia et Bruno des Sandales d'Empédocles et Reservoir Books se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 9 aout à 16h00 par Salomé F. • Membre
Doubs
Culture Loisirs

“L’amour après moi” : le nouveau roman de Fabrice Frichet, ancien élu du Doubs

"Et si l’amour de soi était le point de départ de tous les autres ?" : sorti en juillet 2025, ce septième ouvrage de Fabrice Frichet, coach en développement personnel et ancienne figure politique du nord du Doubs, nous livre une histoire "intime et universelle, portée par une plume sensible et lumineuse".

Fabrice Frichet roman sortie littéraire
Publié le 4 aout à 17h00 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Loisirs Sport

Où trouver des pumptracks dans le Doubs ?

Les pumptracks sont ces pistes en boucle dédiées à plusieurs pratiques telles que le VTT, le skate, le roller, la trottinette, le BMX, ou encore à la draisienne. En enrobé et composées de bosses et de virages, elles sont très recherchées par la amatrices et amateurs de sports de glisse. Où trouver des pumptracks dans le Doubs ? Réponses.

bmx pumptrack roller skate skateboard trottinette vélo
Publié le 4 aout à 15h30 par Alexane
DOUBS (25)
Loisirs

La chaleur revient dans le Doubs… Des activités pour se mettre au frais

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous.

baignade canoë doubs tourisme été grotte paddle source bleue vacances
Publié le 4 aout à 08h00 par Macommune.info

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Où et quand sont les marchés de producteurs à Besançon et dans le Grand Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Que faire autour de Métabief le temps d'un week-end ?

Sondage

 15.08
partiellement nuageux
le 22/08 à 09h00
Vent
1.82 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
90 %
 