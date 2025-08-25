Lundi 25 Août 2025
Doubs
Loisirs

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs

Publié le 25/08/2025 - 08:07
Mis à jour le 25/08/2025 - 08:18

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, on vous propose une sélection de six randonnées pour terminer l’été en beauté.

Etang du Paquis © Pays de Montbéliard Tourisme
Ornans © Photo Laurent Cheviet
Belvédère Valmy © Grand Besancon Metropole
Chapelle des Bois © Doubs Tourisme - Philippe Lebugle
Grâce Dieu © Doubs Tourisme - Philippe Lebugle
1/5 - Etang du Paquis © Pays de Montbéliard Tourisme
2/5 - Ornans © Photo Laurent Cheviet
3/5 - Belvédère Valmy © Grand Besancon Metropole
4/5 - Chapelle des Bois © Doubs Tourisme - Philippe Lebugle
5/5 - Grâce Dieu © Doubs Tourisme - Philippe Lebugle

Avec plus de 240 randonnées pédestres réparties dans tout le département, le choix est si vaste que nous vous proposons 6 idées rando coups de coeur d'une diversité de paysages et d'ambiances. Des rivières, des vallées, des plateaux verdoyants et des reliefs karstiques typiques… Découvrez toute la richesse naturelle que le Doubs propose.

Grand Besançon : Découverte de Larnod

https://explore.doubs.fr/trek/865-Decouverte-de-Larnod

Une boucle de 6,9 km au départ de Larnod qui mêle à la fois nature, mémoire et patrimoine. Sur votre chemin, vous découvrirez le Rocher de Valmy et sa vue panoramique sur Besançon, la Roche Trouée, une arche naturelle ainsi qu’un superbe point de vue sur Avanne-Aveney. Hors sentier balisé, découvrez également le Fort enterré de Pugey pour une exploration souterraine…

Belvédère Valmy © Grand Besancon Metropole

Doubs central : Grâce-Dieu

https://explore.doubs.fr/trek/466-Grace-Dieu

Un parcours de 7,7 km au départ de Chaux-lès-Passavant : vous découvrirez l’abbaye de la Grâce-Dieu fondée en 1139 ainsi que son chœur, sa nef, le cloître et le réfectoire classés Monuments Historiques. Non loin du sentier, vous pourrez également apprécier la cascade de l’Audeux dans un cadre paisible.

Grâce Dieu © Doubs Tourisme - Philippe Lebugle

Pays de Montbéliard : Les étangs, les canaux et les bornes

https://explore.doubs.fr/trek/1565-Les-Etangs%2C-les-canaux-et-les-bornes

Promenade bucolique de 14,5 km autour de Brognard : vous découvrirez au fil de cette balade les anciennes bornes délimitant la Principauté de Montbéliard, témoins de l'histoire du territoire. Facile et paisible, ce circuit met en valeur la biodiversité locale entre la réserve naturelle régionale de la Basse-Savoureuse et l’Espace Naturel Sensible de la basse Vallée de l’Allan.

Etang du Paquis © Pays de Montbéliard Tourisme

Pays horloger : La Grotte du Grenier

https://explore.doubs.fr/trek/999-Grotte-du-Grenier

Une randonnée sportive de 7,7 km dans le Doubs Horloger avec vues sur le barrage du Châtelot et les méandres du Doubs. L’ascension mène à la Grotte du Grenier, perchée à 13 m, refuge historique en 1636. L’ambiance forestière, les roches couvertes de mousse font de cette randonnée une véritable immersion dans la nature.

Lac du Moron et barrage © ©DoubsTourisme Philippe Lebugle

Haut-Doubs : Les lacs

https://explore.doubs.fr/trek/213-Les-Lacs

Une boucle de 10 km autour du lac des Mortes à Chapelle-des-Bois qui traverse des paysages paisibles au pied du Mont Risoux ! Ce sentier relie le village aux deux lacs, celui des Mortes (Doubs) et celui de Bellefontaine (Jura). Vous découvrirez par le biais d’un sentier pédagogique, le caractère sauvage des tourbières de Chapelle des Bois : un univers naturel fascinant, à préserver !

Chapelle des Bois © Doubs Tourisme - Philippe Lebugle

Loue-Lison : Puits de la Brême

https://explore.doubs.fr/trek/1791-Puits-de-la-Breme

Au départ d’Ornans, cette randonnée de 12,7 km offre de superbes panoramas sur la vallée de la Loue, traverse le ravin du Puits Noir et mène au mystérieux puits de la Brême. Entre patrimoine naturel et culturel, le parcours dévoile fontaines, belvédères et vestiges liés à Gustave Courbet, dans un décor sauvage.

Ornans © Photo Laurent Cheviet

Envie de plus de découverte ? Découvrez plus de 240 randonnées sur l’application Explore Doubs ou sur le site https://www.doubs.travel/

Publié le 25 aout à 08h07
