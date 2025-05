Quelques conseils jardinage de mai pour ne pas se planter !

Le mois de mai est idéal pour de nombreux légumes. Si vous souhaitez semer en pleine terre des cucurbitacées (courge, potiron, citrouille…), c’est le moment de vous lancez ! Il en est de même pour les salades, choux, poirées (blette), navets, carottes ou encore radis. Côté fruits, vous pouvez plantez vos figuiers ou vos melons, deux grands amateurs de la chaleur estivale.

Il est encore temps de planter vos rosiers en conteneur ou en pot, en veillant bien à couper les gourmands (les pousses qui ne sont pas de la tige principale) et les fleurs fanées. Si vous avez une terrasse ou un balcon, vous pouvez les décorer avec vos jardinières. Plantes aromatiques (ciboulette, aneth, oseille, basilic, persil…) et géraniums sont parfaitement adaptés au temps du mois de mai.

Les Saints de Glaces

Cependant, mai est aussi le mois des Saints de Glaces, l’un des cauchemars des jardiniers ! Les 11, 12 et 13 mai font effectivement froid dans le dos avec les éventuelles gelées tardives qu’elles peuvent semer sur leur passage. Parmi les plantations menacées, on retrouve tous les arbres fruitiers, particulièrement s’ils sont en fleurs, mais aussi les légumes du soleil (tomate, courgette, aubergine, concombre…) et les haricots. C’est pourquoi il est parfois plus malin de planter les légumes du soleil après celles-ci, ou en tout cas de les protéger à l’aide d’un voile d’hivernage par exemple. Pour les haricots, vous pouvez les semer à la Saint Didier, soit le 23 mai, comme le dit le dicton « Sème tes haricots à la St Didier pour un, tu en auras des milliers ! ».

N'oubliez pas l’entretien !

Planter c’est bien, entretenir c’est encore mieux ! Ce n’est pas un dicton cette fois-ci, mais cela pourrait l’être tant il faut accorder de l’importance à toutes ces petites actions. Il faut d’abord traiter les plantes contre la pourriture grise, la rouille, les pucerons, les limaces, les escargots, les altises et tous les autres dangers. Le purin d’orties peut faire l’affaire pour certains parasites en plus d’être un engrais efficace. Il faut aussi butter pomme de terre et petits pois lorsqu’ils atteignent 15 cm de haut. Un arrosage régulier et soigné est évidemment à prévoir par temps sec.