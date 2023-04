Parcours unique dans l’Est de la France, ce nouveau master Management de projet et d’affaires, Agri-agro-forêt-bois, est conçu pour répondre aux besoins des entreprises, en formant des professionnels capables de les aider à améliorer leurs processus et à être plus efficaces. Ouvert dès la rentrée prochaine à Besançon, les inscriptions sont possibles depuis le 22 mars et jusqu’au 18 avril 2023.