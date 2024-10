Quels sont les prochains temps forts à La Rodia ?

En préambule, David Demange a rappelé que La Rodia était un ”iceberg” avec ses rendez-vous ouverts au public, mais aussi ses actions qui se déroulent en son coeur et qui font de ce lieu une smac (salle des musiques actuelles et contemporaines). Pour ce qui des temps forts de cette fin de saison, voici quelques rendez-vous à ne pas manquer d’ici la fin de l'année.

Les insolites #5 - Un concert dans le noir

La Rodia propose chaque trimestre un concert ”Insolite”. Après celui qui s’est déroulé au coucher du soleil à la Citadelle en septembre dernier, elle propose le 27 novembre prochain un concert dans le noir avec Mick Strauss, le nouveau projet du guitariste fondateur de Moriarty et producteur/bassiste du collectif Astéréotypie. Le public sera plongé dans un noir total et devra se laissé guidé par les voix et instruments des artistes.

Un dimanche en famille avec Le Bal des sales gosses

Après une première édition ayant remporté un fort succès au printemps dernier, La Rodia reconduit le concept dimanche 11 novembre avec cette fois-ci, la compagnie Tralalère. L’idée est de proposer de vivre La Rodia autrement en famille avec des concerts, des ateliers parents/enfants et des jeux.

Le public pourra venir le matin et en début d’après-midi pour profiter d’ateliers parents/enfants. À 16h30, ce sera l’heure du concert avec Le Bal des sales gosses qui sortira son premier album à cette occasion. L’après-midi, les Francas du Doubs animeront un espace jeux dans la grande salle. ”C’est un rendez-vous que l’on veut organisé chaque trimestre”, précise Albine Seillier, chargée de l’organisation des Dimanches en famille.

Le bar et une restauration seront ouverts toute la journée.

Entrée libre à partir de 10h00

Tarif unique de 6€ pour le concert à 16h30

L’Extrabal ou 100 artistes sur scène et les musiciens dans la fosse

La Rodia invite le public à vivre un moment exceptionnel samedi 14 décembre à l’occasion de l’Extrabal avec le groupe Radio Tutti et les musiciens et danseurs du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon. Il s’agit d’une expérience quadriphonie où les musiciens seront au coeur du public pour une expérience immersive avec un son entièrement spatialisé. Un moment participatif avec près de 100 musiciens et danseurs et un choeur éphémère mené par Natee Vox, qui auront travaillé pendant plusieurs mois aux côtés de Radio Tutti (musiques traditionnelles de Galice et d’Italie dépoussiérées) pour préparer cet évènement.

Entrée libre

Rodiathèque : deux nouveaux cycles de conférences

Nicolas Sauvage présentera un cycle de conférences sur "L’histoire des musiques jamaïcaines” au Cabord Café à Pirey les 25 octobre (Face A) et 6 décembre (Face B) en partenariat avec la Médiathèque départementales du Doubs. Pour ne pas manquer l’intégralité de cette conférence en quatre épisodes, deux autres rendez-vous sont programmés les 28 mars (Face C) et 16 mai 2025 (Face D).

Autre cycle de conférences à ne pas manquer : ”Musique & cinéma” avec un premier épisode sur "Le cinéma de David Bowie" à la médiathèque Pierre de Coubertin à Besançon et le deuxième épisode sur la période ”1970-1985”. D’autres conférence sur ce thème sont programmées en 2025 les 10 janvier, 14 janvier, 18 février , 18 mars, 21 mars, 15 avril, et 6 mai.

Toutes les conférences à consulter : larodia.com/programmation

L’action culturelle, le coeur de La Rodia

Philippe Angelot, chargé de l’action culturelle, a pour objectif, à travers les nombreux chantiers annuels, de toucher "un maximum de publics" : scolaires, personnes en situation de handicap, en milieu pénitentiaire, en Ehpad, ou en milieu hospitalier, comme c’est le cas de l’atelier et spectacle inclusif Novill’Art Rois. Après une première expérience en 2022 avec l’artiste franc-comtoise Maggy Bolle, une deuxième édition se déroulera cette année avec tout de même un concert ouvert au public le 4 décembre.

Mais avant cette représentation, Maggy Bolle animera des ateliers à l’hôpital psychiatrique de Novillars visant à l’écriture de chansons originales avec les patients et les soignants.

Autre action à noter dans les agendas : la prochaine soirée inclusive (en partenariat avec l’association ”Sors les mains de tes poches”) avec mise à disposition de gilets vibrants sensoriels se déroulera le 7 décembre pour l’une des plus grosses soirées de l’année animée par le collectif Thé Chaud (electro, dub…).

Post punk forever

Cette fin d’année, le programmateur de La Rodia, Tico, propose un retour au post-punk, ce courant musical arrivé après le punk, comme son nom l’indique, et qui a constitué un mouvement à part entière avec des groupes tels que Viagra Boys, Joy Division, Killing Joke, Bauhaus et plus tard Sleaford Mods, The Strokes, Snapped Ankles, etc.

Ainsi, dans cette mouvance, on pourra voir :

Gwendoline + Tramways + Gob Psychic le 17 octobre

Apéro-concert avec Guerriers le 29 octobre

Iceberg Party avec Kamarad + Kevin Twomey + Woodi le 7 novembre

Les femmes s’en mêlent

”On a toujours à coeur de rééquilibrer autant que possible la place des femmes et on a plaisir à retrouver ce festival itinérant qui tourne en France et qui revient à Besançon”, a rappelé David Demange. Le 23 novembre, le Club de La Rodia accueillera Madam, Uto et 2097.

Les têtes d’affiche du trimestre

L’artiste Camille, qui devait se produire le 22 novembre à La Rodia, a dû annuler sa tournée suite au succès de sa bande originale pour le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Une nouvelle date sera communiqué dans les prochains mois.

Clara Ysé sera produira le 16 octobre avec Nyna Loren en première partie. Attention, ce concert est presque complet !

La soul au rendez-vous

Sous l’impulsion de Tico et de l’ancien directeur Manou Comby depuis l’ouverture de la Rodia en 2011, "la soul fait partie de l’ADN de la smac, il y a toujours eu une place pour cette musique”, a souligné David Demange.

Le prochain rendez-vous :

Eddie 9V + The Cinelli Brothers le 20 novembre

En mode tropical pour les Boucles Roses

Dans le cadre des Boucles Roses (opération pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein), un concert de Pambélé se tiendra le 24 octobre dans le Club. Ce groupe allie la transe des rythme afro-colombiens aux sonorités psychédéliques des sixties. Les tambours traditionnels de la côte nord de la Colombie s’entrelacent aux douces mélodies du saxophone ténor et à la guitare syncopée. Les voix sont suaves et puissantes, les sons des claviers acides, les nappes de l’orgue enveloppantes et les percussions frénétiques.

Dark Nights

Le 15 novembre, La Rodia accueillera Fange en première partie d’une soirée très rock. À voir en premières parties : le duo bisontin Generic, puis Kill the Thrill.

Aussi, le groupe Masshysteria, qui affiche complet depuis longtemps, jouera le 30 novembre dans la grande salle.

Local heroes

Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, Sylvain Bombled, chargé de cette partie à La Rodia, a dévoilé le concept de Besac City Rockers. Depuis plusieurs mois, en prenant le point de départ du livre Rock the Citadelle publié en 2022 de Samuel Guillerand et co-financé par La Rodia, la smac accompagne des qu’elle emmène dans d’autres salles des musiques actuelles de France où le rock tient une place particulière. Ainsi, des groupes locaux tels que Lacyan ou Dead Chic ont pu profiter de ce dispositif pour jouer à La Rochelle et à Clermont-Ferrand.

Les prochains Besac City Rockers sur la liste sont Alta Rossa (metalcore) et Proudhon (grindcore).

Infos +