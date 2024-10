Quoi de neuf dans les écoles ESTM Pigier à Besançon ?

Quoi de neuf ? • Pionnière du e-learning en France, Onlineformapro propose depuis bientôt 20 ans une solution globale digital learning mariant l’expertise pédagogique et l’excellence technologique. Depuis la rentrée 2024, les écoles ESTM Pigier ont mis en place, en partenariat avec Onlineformapro, une plateforme partagée entre l’équipe des écoles, les formateurs, les étudiants et leurs tuteurs en entreprise. La technologie au service de la pédagogie… explications.

Sur cette plateforme, tous les acteurs des écoles ESTM Pigier y ont accès. Pour quoi faire ? Suivi de formation à l’école et en entreprise, outils d’intelligence artificielle, outils de graphisme, quizz, langues étrangères, orientation, recrutement… Le panel de solutions est vaste.

L’intelligence artificiel au coeur de la plateforme

L’équipe interne et la pédagogie, ont accès aux informations de chaque étudiant à partir de son intégration dans les écoles jusqu’à la fin de son parcours : CV, dossier de candidature, informations personnelles, suivi de formation, notes, absences, échanges avec l’entreprise, etc.

Les formateurs, créent des quizz en direct à partir d’un document qu’ils injectent dans la plate-forme comme leurs cours. Ils peuvent également créer des parcours de formation sur différentes thématiques, les affilier à une promotion et suivre la progression de chaque étudiant.

Du côté des étudiants, tout est pensé pour leur faciliter la vie pendant leur formation et aller plus loin dans leurs connaissances et leurs démarches. Grâce à Recrut IA, les jeunes ont la possibilité d’injecter leur CV et l’offre d’alternance pour laquelle ils veulent postuler. L’IA se charge de simuler un entretien : il est à noter que 90% des questions posées seront demandées par les employeurs le jour de leur recrutement.

Onlineformapro permet également l’apprentissage de toutes les langues étrangères existantes grâce à Buddy. Les étudiants sélectionnent leur niveau et peuvent personnaliser cet outil de A à Z. Par ailleurs, cette plateforme les aide à s’orienter professionnellement grâce à Orientation IA : l’intelligence artificielle les conseille quant au poste et au secteur d’activité qui leur conviendraient le mieux en fonction de leurs compétences et de leurs préférences.

Enfin, en fonction du parcours de formation suivi par l’étudiant, différentes simulations sont proposées tels que des simulations de vente pour nos commerciaux, des formations PAO pour nos profils créatifs, des entretiens téléphoniques fictifs pour nos secrétaires médicales, ou encore des modules généralistes comme la remise à niveau en maths ou en français.

Les tuteurs et employeurs ne sont pas en reste. Ainsi, ils peuvent consulter les notes, les absences, les retards et les suivis en formation et en entreprise de l’apprenant.

Et l’humain dans tout ça ?

Si cette nouvelle plateforme est assidument utilisée par l’équipe ESTM Pigier et ses apprenants, le contact humain reste primordial. Grâce à ses outils, les étudiants et les formateurs peuvent communiquer plus rapidement et certaines problématiques peuvent être détectées plus tôt. L’équipe administrative et les formateurs restent quotidiennement au contact des étudiants.

Infos pratiques