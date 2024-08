Raid Amazones 2024 : une course connectée ouverte à tous pour soutenir une équipe bisontine

Les 7 et 8 septembre 2024, l’équipe des Archi’zones, trois femmes passionnées de sport et d’aventure de Besançon, Bayonne et de Paris, qui participera au Raid Amazones fin 2024, lancera une course connectée caritative à l’occasion de leur entraînement collectif.

Il s’agira d’un week-end sportif et solidaire durant lequel l’équipe des Archi’zones, composée de Sandie, Esther et Lucie, toutes les trois architectes d'intérieur ou manager de projet en design d'espace, se retrouveront pour un entraînement complet (tir à l’arc avec l’aide du club de Marnay ”les archers du Val de l’Ognon”, canoë, course, VTT). L'occasion de se préparer ensemble pour le célèbre Raid Amazones, un défi sportif et solidaire réservé aux femmes, qui combine aventure, dépassement de soi, et engagement humanitaire.

Lancement d'une course connectée pour la bonne cause

En parallèle de cet entraînement, Les Archi’zones lanceront une course connectée ouverte à tous. ”Que vous soyez à Besançon ou ailleurs, vous pourrez participer à cette initiative depuis chez vous ou depuis n'importe où dans le monde”, souligne l’équipe. Les participants sont invités à courir, marcher ou pratiquer toute autre activité physique, et à partager leurs résultats en ligne. Les fonds collectés grâce aux inscriptions seront destinés à soutenir leur participation au Raid Amazones et à récolter des fonds pour l’association LIFE.

Un double objectif pour Les Archi’zones

Grâce à cette course connectée, les participants contribueront non seulement à soutenir Les Archi’zones dans leur préparation au Raid Amazones, mais aussi à financer des projets essentiels pour l'association LIFE.

"Cette course connectée est une occasion pour chacun de se joindre à nous, peu importe où ils se trouvent, et de participer à une aventure humaine extraordinaire”, soulignent Lucie, Sandie et Esther, qui sont actuellement à 70% de leur objectif de financement.



Comment participer ?

Pour participer à la course connectée, il suffira de s'inscrire via la page Instagram @l.e.s_archizones. Les instructions pour suivre et partager les performances seront fournies à tous les inscrits.

Infos +