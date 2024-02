Rassemblement pour la paix en Ukraine ce samedi à Besançon

Pour le Mouvement de la paix, depuis un an "le front ne bouge plus en Ukraine et les soldats ukrainiens et russes meurent pour rien si ce n'est pour les industriels de l’armement". L'organisation pacifiste condamne l'invasion russe en Ukraine et appelle à une résolution pacifique du conflit.

Le mouvement estime également que la France "doit tout mettre en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu avec l'arrêt des livraisons d'armes et la mise en place d'une dynamique de diplomatie de paix ".

Il insiste également sur le fait qu’au "lieu de programmer 413 milliards d'euros sur six ans et une augmentation du budget des armées de 40%, la France doit favoriser l'économie française, l’éducation, la santé, le logement, la justice, la culture, la diplomatie".

Le rassemblement est prévu à 11h place du 8 septembre le samedi 24 février à Besançon.