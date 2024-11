Recette de pavÃ© de sandre et Ã©crasÃ© de pomme de terre suce vierge comtoise du Chef Mathieu Pretet

Ce week-end des 9 et 10 novembre 2024, nous vous proposons une nouvelle recette du Chef Mathieu Preter du restaurant Le Méranie à Châtillon-le-Duc, tirée du numéro automnal du magazine Comtois je cuisine...

Plat facile et abordable

Préparation : 1 heure

Cuisson : 50 min

Ingrédients pour 4 personnes

400 g de pommes de terre,

1 c. à soupe d’huile d’olive,

50 g de Comté râpé,

une pointe de muscade,

4 pavés de sandre,

50 g de beurre,

30 g de saucisse de Morteau cuite,

½ oignon rouge,

quelques cornichons et câpres,

5 brins de persil,

huile de noix,

vinaigre de noix,

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne.

Etapes de la recette

1. L’écrasé de pommes de terre. Lavez et épluchez les pommes de terre puis coupez-les en gros cubes. Dans une casserole mettez à cuire dans l’eau les pommes de terre, puis égouttez-les. Écrasez les pommes de terre, ajoutez l’huile d’olive, la muscade et le Comté râpé, salez et poivrez.

2. La sauce vierge. Coupez en petite brunoise la saucisse de Morteau, pelez et ciselez l’oignon rouge, hachez les cornichons, les câpres et le persil, puis mélangez le tout avec la moutarde à l’ancienne. Ajoutez l’huile de noix et le vinaigre de noix à votre convenance.

3. Le poisson. Faites chauffer le beurre dans une poêle et mettez à cuire les pavés de sandre quelques minutes.

4. Dressage. Disposez le sandre au-dessus de l’écrasé de pommes de terre et nappez de sauce vierge.

Bon appétit !