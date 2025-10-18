Samedi 18 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Saint-Vit
Loisirs
La recette du week-end

Recette du week-end - Un dessert signé Thibault Étienne du restaurant Le Prélude à Saint-Vit

Publié le 18/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 15/10/2025 - 14:57

Ce week-end, nous vous proposons, en partenariat avec la magazine Comtois je cuisine, une recette de dessert du chef Thibault Étienne du restaurant Le Prélude à Saint-Vit.

© William B
© William B
©
1/3 - © William B
2/3 - © William B
3/3 - ©
  • Préparation : 45 min 
  • Cuisson : 1h30
  • Réfrigération : 8 h 

Ingrédients pour 4 personnes :

Pour les coques de meringue suisse :

  • 14 cl de blancs d’œufs (env. 4 œufs),
  • 300 g de sucre semoule.

Pour la ganache montée chocolat blanc & vanille :

  • 240 g de chocolat blanc,
  • 280 g de crème liquide 35% chaude,
  • 450 g de crème liquide 35% froide,
  • 1 gousse de vanille.

Pour le sorbet lait ribot infusé à l’Agastache :

  • 350 g de lait ribot,
  • 80 g de sucre,
  • 100 ml d’eau,
  • 10 feuilles d’Agastache (ou menthe),
  • 1 c. à café de glucose,
  • ½ citron.

Pour les garnitures fruits exotiques et agrumes :

  • 1 mangue,
  • 1 fruit de la passion,
  • 1 ananas,
  • 1 carambole,
  • 1 orange,
  • 1 citron vert,
  • 1 combava (zeste),
  • 100 g de sucre,
  • 20 g de beurre,
  • 1 gousse de vanille,
  • herbes fraîches (shiso, basilic, coriandre).

Étapes de la recette :

Les coques de meringue.

Dans un saladier, déposez les blancs d’œufs et le sucre. Placez le saladier au bain-marie et fouettez sans arrêt jusqu’à atteindre 55 °C (les grains de sucre doivent être dissous). Retirez du bain-marie et montez la meringue au batteur jusqu’à refroidissement et obtention d’une texture ferme, brillante et lisse. Transvasez la meringue dans une poche munie d’une douille lisse. Pochez en dômes sur une plaque recouverte de papier cuisson, en formant une base creuse pour accueillir la garniture. Faites cuire 1 h 30 à 100 °C, porte entrouverte, jusqu’à obtenir des coques craquantes à l’extérieur et fondantes à cœur. Laissez refroidir complètement avant manipulation.

La ganache.

Faites chauffer 280 g de crème avec la gousse de vanille fendue et grattée. Versez sur le chocolat blanc haché, mélangez délicatement pour obtenir une émulsion lisse. Ajoutez la crème froide (450 g), mélangez, filmez au contact et réservez au réfrigérateur au moins 8 h (idéalement une nuit). Juste avant le dressage, montez la ganache au batteur jusqu’à obtenir une texture légère, aérienne mais ferme, sans trop fouetter. Transférez dans une poche avec douille cannelée pour le dressage.

Les fruits.

Fruits poêlés : taillez la mangue et l’ananas en petits cubes. Faites revenir dans une poêle avec un peu de beurre et une gousse de vanille, puis laisser refroidir. Fruits pochés : péparez un sirop léger (eau, sucre, zestes d’agrumes). Pochez des tranches fines de carambole et des suprêmes d’orange 2-3 min pour les attendrir. Égouttez. Fruits crus : coupez quelques cubes de mangue, ananas et carambole frais. Prélevez des billes ou perles de fruit de la passion pour la fraîcheur. Fruits confits : Zestez le citron vert et le combava. Faites blanchir les zestes puis confire dans un sirop (eau + sucre) jusqu’à transparence. Égouttez, réservez sur papier absorbant. Finition agrumes : prélevez quelques segments d’orange et citron vert, zestez finement pour la décoration.

Le sorbet.

Portez l’eau à frémissement, retirez du feu et ajoutez l’agastache. Couvrez et laissez infuser 15 à 20 min. Filtrez soigneusement. Dans une casserole, mélangez l’infusion, le sucre, le sirop de glucose et le sel. Chauffez doucement pour dissoudre le sucre, sans faire bouillir. Laissez tiédir.

Ajoutez le lait ribot et le jus de citron à la préparation. Mélangez bien. Goûtez et ajustez le sucre ou le citron si nécessaire. Placez la base au frais pendant 2 à 3 h pour que les arômes se développent. Versez dans une sorbetière et turbine jusqu’à consistance onctueuse. En absence de sorbetière, versez dans un bac et remuez toutes les 30 min pendant 3 h pour éviter la cristallisation. Dressez en quenelles ou boules.

Dressage.

Déposez un dôme de meringue sur chaque assiette. Garnissez le cœur de la coque d’une généreuse rosace de ganache vanille et chocolat blanc. Disposez autour et sur la ganache les fruits exotiques en différentes textures, alternez couleurs et formes. Ajoutez quelques zestes confits, herbes fraîches et zestes d’agrumes. Déposez une quenelle de sorbet juste avant de servir aussitôt. 

Bon appétit !

© William B

©

automne comtois je cuisine dessert la recette du week-end restaurant

Publié le 18 octobre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Loisirs

Grand Besançon Métropole
Culture Loisirs

Vacances de la Toussaint : 20 idées d’activités pour toute la famille dans le Grand Besançon

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas ! Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le Grand Besançon regorge d’activités pour petits et grands : balades en pleine nature, séances de cinéma, musées, loisirs indoor, parcs à thème ou encore soirées d’Halloween… De quoi occuper les enfants, se détendre et (re)découvrir le territoire autrement. Notre stagiaire du moment, Ulysse B., propose une sélection d’une vingtaine d’activités pendant ces vacances d’automne.

1055 bibliothèque dino zoo escape game halloween musée musée des maisons comtoises patinoire piscine vacances de la toussaint
Publié le 18 octobre à 11h00 par Alexane
Charbonnières
Jeunesse Loisirs

Dragons et créatures fantastiques : le Dino-Zoo se transforme pour Halloween

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le parc préhistorique Dino-Zoo revêt les couleurs d’Halloween et invite le public à plonger dans un univers féerique et mystérieux. Pour la première fois, le site accueille de gigantesques dragons animatroniques, mêlant technologie et imaginaire.

dino zoo dinosaure enfants halloween vacances vacances de la toussaint
Publié le 18 octobre à 09h30 par Alexane
Haut-Doubs
Economie Loisirs

Le Pays du Haut-Doubs adopte son Masterplan pour un tourisme durable à l’horizon 2040

Le territoire du Haut-Doubs vient d’adopter son Masterplan de la transition du tourisme et des loisirs 2024–2040, un schéma stratégique destiné à accompagner la mutation du secteur face aux enjeux climatiques, économiques et sociétaux. Signé officiellement le 14 octobre 2025, ce plan fixe les grandes orientations pour un tourisme plus durable et une meilleure valorisation des ressources locales.

loisirs syndicat mixte du mont d'or tourisme
Publié le 15 octobre à 10h13 par Alexane
Besançon
Loisirs Société
Publi-Infos

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !

PUBLI-INFO • Être capable de bien utiliser – et en toute autonomie – un  vélo ne s’improvise pas. Le faire en sécurité, en confiance  et en toute maîtrise du vélo, sans oublier son environnement, ça s’apprend. Et le plus tôt est le mieux. Et c’est là que Rémy rencontre Decathlon…

décathlon stage vélo vélo vélo-enfant
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Loisirs Sport
Publi-Infos

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre… ce sera encore en 2026 !

PUBLI-INFO • Pour rappel les Boucles Vauban se sont tenues le 21 septembre en même temps que les journées du patrimoine : l'objectif, se retrouver pour courir ensemble à (re)découverte du patrimoine bisontin. Au programme un 10km et un 5km et un village de départ, familial, convivial et santé !

Boucles Vauban courir décathlon sport vauban
Publié le 5 octobre à 15h35 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Loisirs
La recette du week-end

Le chef Cédric Burtin signe un dessert vegan deux étoiles à la pomme et à la noisette…

RECETTE DU WEEK-END • Au cœur du Moulin de Martorey, en Saône-et-Loire, le restaurant Cédric Burtin célèbre la maturité de son terroir avec un dessert 100 % végétal autour de la pomme et de la noisette. Une création nette et précise qui prolonge la démarche engagée du Chef, doublement étoilé au Guide Michelin. Voici la recette du week-end.

cédric burtin chef étoilé dessert guide michelin la recette du week-end pomme
Publié le 27 septembre à 12h00 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 14.33
ciel dégagé
le 18/10 à 12h00
Vent
1.31 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
74 %
 