Recyclage de piles : la région est-elle une bonne élève ?

Du 5 au 11 septembre 2022 se tiendra la semaine européenne du recyclage des piles (SERP). À l’occasion de cet événement, Corepile, l’éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des piles, annonce en avoir collecté 35,3 millions en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté. La région se place en 7ème position de performance de collecte en France. Une position stable par rapport à l’année précédente.

Cette semaine de mobilisation permet à Corepile de mettre un coup de projecteur sur les bénéfices concrets générés par le geste de recyclage des piles et batteries, pour encourager les habitants à recycler plus et ainsi éviter que 15% des piles soient jetées dans la poubelle ou la nature.

Comment agir au quotidien ?

Pour améliorer le geste de recyclage, l’éco-organisme mise sur la seconde vie et mène tout au long du mois de septembre une campagne d’information pour sensibiliser et booster la collecte des piles et des batteries.

"8 Français sur 10 déclarent savoir que les piles se recyclent. Mais saviez-vous qu’avec 105 piles recyclées, une casserole pouvait être fabriquée ? Ou encore qu’avec 2 batteries de téléphones, une canette pouvait voir le jour ? C’est avec des messages clairs et concrets que l’on veut convaincre pour recycler plus !" Jeanne Lepeintre, directrice communication & RSE chez Corepile

Une étude réalisée en juin 2022 révèle que les Français possèdent en moyenne 104 piles et batteries au sein de leur foyer, soit cinq fois plus que se l’imaginent les sondés. Alcalines, au lithium, au nickel ou au plomb, les piles et batteries sont omniprésentes et leur consommation est en hausse depuis deux ans, avec 1,5 milliard d’unités mises sur le marché en 2021.

On apprend également que 63% (contre 59% en 2018) des interrogés se déclarent être assidus et ou disponibles pour se rendre dans l’un des 65 000 points de collecte pour les piles usagées.

Une fois usagée, direction la poubelle !

Corepile se donne donc pour mission de convaincre et convertir les 23% de Français, dits distants ou non concernés par le recyclage, et créer un réflexe auprès des 14% de sondés qui recyclent partiellement leurs piles. Son objectif, marteler la seule consigne à connaître : une fois usagée, la seule issue possible pour une pile ou une batterie est bien le bac de recyclage !