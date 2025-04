Réflexions autour de l’art urbain à Besançon : un ouvrage collectif sortira le 13 juin

À l’occasion de la douzième édition du festival Bien urbain, qui aura lieu du 7 au 15 juin 2025 à Besançon et dans le Grand Besançon, un livre collectif intitulé “Exposer l’art urbain” sera publié. Cet ouvrage réunit des réflexions et des échanges de plusieurs spécialistes de l’art urbain.

Dirigé par Cécile Cloutour, David Demougeot et Sylvie Montel, l’ouvrage collectif Exposer l’art urbain Mondanité de présentation d’un art éphémère et contextuel, est à paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté. Il aborde des questions liées à l’art urbain et, devra être disponible “au plus tard le 13 juin”, selon l’éditeur et “concomitamment à la tenue du festival Bien urbain – art dans (et avec) l’espace public.

Depuis 2011, le festival est porté par l’association Juste Ici, dont David Demougeot est le directeur artistique. Durant cet événement, les artistes “explorent l’espace urbain, tissent des liens avec celles et ceux qui y vivent et bousculent nos sens”, soulignent les organisateurs.

L’ouvrage sera en vente au prix de 25€ à la librairie L’interstice, lors du festival, de 18h à 20h. Il sera également disponible sur le site de Presses universitaires de Franche-Comté et dans toute librairie qui l’aura commandée.

Infos+

Titre du livre: Exposer l’art urbain. Mondanité de présentation d’un art éphémère et contextuel

Publication: 13 juin 2025

Lieu: librairie L'interstice

Prix: 25€

Librairie L'interstice