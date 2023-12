Réforme des lycées professionnels : ”On a l’impression de courir comme des fous les yeux bandés”

À Besançon, pas de manifestation sur la voie publique, mais un forum intitulé ”Qui veut la peau de la voir pro ?” à la Maison du peuple, rue Battant mardi matin. Plusieurs dizaines de professeurs étaient au rendez-vous afin d’échanger sur les conséquences de cette réforme et réaffirmer leur volonté de retrait puisque tous les syndicats représentatifs sont d’accord pour lutter ensemble contre ces textes.

Un "empilement" de réformes

Dès la rentrée 2024, les lycéens de terminale auront un tronc commun de 30 semaines, dont 22 en établissement et six en entreprise. Si les enseignants ne sont pas forcément contre l'évolution de la filière pro, ils dénoncent cependant un "empilement" de réformes. "Une réforme n'est même pas terminée que à nouveau, on repart sur une autre réforme, et on change tout à nouveau...", rapporte Franck Devoir, secrétaire académique référent ”voie professionnelle” à l’Unsa Franche-Comté. "Je crois que les gens en ont ras-le-bol de changer tout le temps et d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi on change parce que les évolutions, les enseignements de la réforme précédente n'en ont même pas été tirés, on ne sait même pas si ce qu'on a fait avant ça valait le coup, on ne sait pas ce qui était bien, on ne sait pas ce qui était moins bien, on a l'impression de courir comme des fous les yeux bandés."

Sur le fond, ce que craignent les syndicats, c’est une baisse importante du temps passé en cours pour les élèves, comme nous l’expliquent Franck Devoir et Jérôme Lenormand, secrétaire académique du Snuep-FSU Franche-Comté dans nos interview en vidéo :

L'examen des textes au conseil supérieur national de l'éducation est prévu jeudi 14 décembre. "Etant donné qu'on a besoin de temps, il a été décidé lors du forum, de faire repousser ce CSE", précise Jérôme Lenormand. Pour cela, l'idée est de ne pas atteindre le quorum lors de cette séance. Les syndicats compte donc la boycotter "pour prendre le temps de discuter sur ces textes et discuter sur cette réforme pour gagner du temps".