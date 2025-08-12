Remises sur les génériques : les pharmacies fermées tous les samedis à partir du 27 septembre ?

Les représentants des pharmaciens poursuivent leur grève des gardes et envisagent de fermer les officines tous les samedis à compter du 27 septembre 2025 en guise de protestation contre une baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques.

Mobilisés depuis le début du mois de juillet, les organisations syndicales des pharmaciens d'officine et les groupements de pharmacies ont "unanimement décidé de poursuivre et d’amplifier la mobilisation" après la décision du gouvernement de fixer à 30% le plafond de ces remises commerciales, selon un communiqué conjoint. Pour encourager la distribution de génériques, moins chers que les médicaments sous brevet, les remises consenties par les laboratoires aux pharmacies pouvaient jusqu'alors atteindre 40 % du prix du générique.

Un projet gouvernemental visant à limiter ces remises à un taux compris entre 20 et 25%, dans le cadre d'économies à réaliser dans les dépenses de santé en 2025, avait suscité la protestation des pharmaciens qui étaient descendus dans la rue début juillet. Lors d’une réunion du 17 juillet dernier, "le gouvernement a présenté son arbitrage" et "a décidé de le fixer à 30%", une décision qui reste toutefois "inacceptable" par les organisations de pharmaciens (FSPF, Uspo, UNPF, Federgy, UDGPO), selon leur communiqué.

Fermeture complète le 18 septembre

Elles ont annoncé "la poursuite de la grève des gardes", et "la grève immédiate du tiers payant conventionnel pendant les réquisitions" imposées par les préfets pour assurer ces gardes.

Elles envisagent aussi "une fermeture complète des pharmacies le 18 septembre 2025" ainsi qu'une fermeture "tous les samedis à compter du 27 septembre 2025". "Pour les petites pharmacies de proximité, les remises sont une ressource indispensable. Elles ne pourront essuyer la moindre perte et devront licencier, voire fermer définitivement", soulignent les représentants des pharmaciens.

(AFP)