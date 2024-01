Rencontre à haut risque pour le BesAC opposé à Feurs ce vendredi

N1 : BesAC - Feurs, vendredi 19 janvier 2024 à 20h

Cédé à Orchies, après sa victoire vendredi dernier au palais des sports, la 10e place, synonyme de maintien direct à l’issue de la phase 1, reste dans la ligne de mire du BesAC. Mais s’ils la veulent, les Bisontins vont devoir aller la chercher. Et vite !

Il ne reste que 7 matchs aux hommes de Joseph Kalambani pour tenter d’engranger le plus de points possibles et donc de victoires, ce qui, actuellement, fait cruellement défaut. D’autant que le BesAC est toujours sous la menace d’une sanction de la CCG de deux points (1 en phase 1, 1 en phase 2) dont la réponse est attendue pour la fin du mois. On a (presque) terminé de remuer le couteau dans la plaie.

Avec une victoire seulement sur leurs six dernières rencontres, les Bisontins vont devoir très vite reprendre le dessus et réagir rapidement afin d’inverser la tendance. Face à Feurs, 13e avec 24 points, le BesAC aura ce soir une occasion à ne pas laisser passer. D’autant que les Ligériens restent sur six défaites consécutives. L’objectif sera donc pour le groupe bisontin de stopper cette mauvaise série et permettre à Feurs, concurrent direct, de poursuivre la sienne.

Cela dit les choses ne s’annoncent pas facile pour le BesAC qui s’était incliné de 18 points au match aller (99-81). Le groupe devra d'ailleurs composer sans Rémi Dibo (hernie discale) et peut-être également Xavi Rey, encore incertain après s’être blessé au mollet mercredi à l’entraînement. Si tel est le cas, la défense bisontine devra composer sans sa tour de contrôle et élever une fois encore son niveau de jeu. Le club est actuellement à la recherche d'un pigiste médical pour combler l'absence de Dibo mais le renfort devra dans tous les cas attendre encore un peu.

De la concentration, un peu d’orgueil, de la combativité et surtout beaucoup de persévérance seront nécessaires ce soir au BesAC pour offrir une première victoire en 2024 à leurs supporters du palais des sports.

Le groupe : Da Silva, Andrémont, Diehl, Beaubois, Buzer, Dohou, Riley, Kwedi, Boyer, Rey (?).