RÃ©ouverture de la base de loisirs dâ€™Osselle

La base de loisirs sera ouverte jusqu’au 31 août 2025. Voici les horaires d’ouverture : au mois de juin : les mercredis et les week-ends de 10h à 19h. Au mois de juillet et août : tous les jours de 10h à 20h, jusqu’à 21h les vendredis et samedis (Excepté cas de force majeure et intempéries).

La base de loisirs comporte :

Un espace baignade,

Une aire de jeux pour enfant,

Un terrain beach volley,

Des tables de pique-nique et barbecues-

Des locations de canoës, paddles…

Le tout avec un espace restauration.

A propos de Ginko plage

Du 1er juin au 31 août 2025, Ginko vous emmène à la base de loisirs d'Osselle, depuis le Pôle Micropolis

En juin : les mercredis, les week-ends et jours fériés

Départs de Micropolis à 10h,13h45 et 14h50

Retours depuis Osselle Plage 14h15, 17h, 18h, 19h

En juillet et août : tous les jours

Départs de Micropolis à 10h, 11h*, 13h45 et 14h50

Retours depuis Osselle Plage 14h15, 17h, 18h, 19h, 20h

* du 30 juin au 4 juillet 2025, le départ de 11h n’est pas assuré. Merci de vous reporter sur le départ de 11h35 proposé par la ligne 56 Pôle Micropolis --> Osselle-Routelle-Plage

Tarification Ginko habituelle, gratuit pour les moins de 4 ans.Entrée à tarif réduit à la base de loisirs d’Osselle sur présentation du Besançon PASS Tourisme en cours de validité. Autre solution : La ligne 56 vous emmène aussi à la base de loisirs d’Osselle. Du lundi au samedi des horaires adaptés pour vous y rendre à la demi-journée :