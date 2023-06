Retour au parquet pour le palais des sports Ghani-Yalouz de Besançon

La proposition a été faite par les deux clubs de handball bisontins à la Ville de Besançon. S’il est entretenu par la Ville, le Taraflex lui a "toujours été financé à 100% par les clubs" a rappelé Christophe Vichot. Les clubs ont également participé aux changements d’éclairage pour des leds, à la réfection des loges et au décorum du palais.

Face à l’investissement "assez lourd même s’il est supporté par les deux clubs" que cela représente, la question s’est posée de savoir s’il fallait une nouvelle fois débourser ou non 40.000€ pour un nouveau revêtement.

Un marquage unique consacré au handball

Avec l’augmentation de la fréquentation sportive et extra sportive du palais des sports, les deux clubs ont constaté une usure plus rapide du sol et donc un investissement sur une durée beaucoup plus courte. Tout cela mis bout à bout, la décision a finalement été prise, en accord avec la Ville et les deux clubs, de retirer l’actuel Taraflex pour revenir à une surface parquet avec un marquage unique consacré au handball. Une "condition nécessaire" pour être par exemple retransmis sur des chaînes telles que HandTV a rappelé le président de l’ESBF Daniel Hournon.

Et le basket ?

Mais alors quid du basket au palais des sports ? S’il a reconnu que "cette salle a pris au fil des années une belle identité handball", le premier adjoint en charge des sports assure qu’il y aura "un tracé provisoire pour accueillir de temps en temps le basket au palais".

À noter également que le retour à la surface de jeu parquet n’aura également pas d’incidence sur le taux de fréquentation de la salle puisqu’il n’est pas prévu de "diminuer les manifestations dans cette enceinte" a précisé Abdel Ghezali.

Un retour en arrière… nécessaire ?

Si cela peut-être perçu comme un retour en arrière, Abdel Ghezali l’a assuré en évoquant les remarques de certains joueurs sur la surface devenue quelque peu irrégulière, le parquet "n’a pas été refait depuis un certains nombres d’années et avait, de toute manière, besoin d’être refait".

Par ailleurs, le nouveau revêtement devrait "coller au décorum actuel du palais des sports" a signalé Christophe Vichot puisque pour le moment "on s’oriente sur des pourtours noirs et un terrain couleur parquet".

Conforter le handball au palais des sports

Plus mesuré dans ses propos, Daniel Hournon a concédé que le Taraflex "demandait beaucoup de maintenance" et a également rappelé que les clubs n’étaient " pas propriétaires mais résidents". "Ce choix qui a été fait" incombera tout de même à ses joueuses, tout comme aux joueurs du GBDH, de devoir "se réadapter à de nouvelles sensations sportives". Pour autant, d’autres clubs comme Dijon, Brest ou encore Metz évoluent actuellement sur un parquet et "ça ne les empêche pas de gagner" a rappelé le président de l’ESBF.

Reste toutefois un léger "hic". Les matchs de coupe d’Europe doivent quant à eux, obligatoirement être disputés sur une surface de jeu Taraflex. Ce n’est pour l’instant pas le cas la saison prochaine… mais si des matchs de coupe d’Europe venaient à revenir au palais des sports, il faudrait alors automatiquement ressortir la surface de jeu bleue pour en équiper de nouveau le palais des sports. Celui-ci sera donc conservée par la Ville en cas de nécessité.

Vers une réfection totale du parquet d’ici 2025

Les travaux seront divisés en deux étapes. La première devrait débuter le 11 juillet pour une durée d’un mois. Il s’agira d’une remise en état du parquet à hauteur de 50.000€ financés par la Ville de Besançon. La deuxième concernera une réfection totale du parquet à hauteur d’environ 200.000€ cette fois et serait envisagée pour 2024 ou 2025.

La nouvelle surface de jeu devrait ainsi être prête dès la reprise de la saison sportive, à savoir le 29 août en coupe pour le GBDH et le 30 août pour l’ESBF. D'ici là, les entraînements seront délocalisés au pôle de la ligue de handball de Besançon.

Info +