Revivez la première semaine du procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier à Besançon

Lundi 8 septembre 2025
Procès de Frédéric Péchier à Besançon : les premières images de l'anesthésiste
VIDÉO • Ce lundi 8 septembre marque le premier jour du procès à la cour d’assises du Doubs à Besançon de Frédéric Péchier, soupçonné de 30 empoisonnements dans deux cliniques bisontines entre 2008 et 2017, dont 12 mortels. Ce matin, en arrivant au palais de justice vers 09h00 sans escorte policière et accompagné de ses avocats, il s’est dit "serein".
- Compte-rendu de la matinée de la première journée du procès de l’anesthésiste. Celle-ci était notamment réservée à la constitution des jurés, au renouvellement de constitution des parties civiles et à l’appel des témoins et experts.
Silencieux et stoïque, le Dr Péchier entre dans son procès hors normes
Ce lundi 8 septembre 2025 à Besançon s’est ouvert le procès du Docteur Frédéric Péchier, accusé de 30 faits d’empoisonnement dont 12 mortels. La première journée de procès était réservée à la constitution des jurés, le renouvellement de constitution des parties civiles, l’appel des témoins et experts. L’après-midi a été consacrée à la restitution concise des faites reprochés à l’accusé.
- Interview de Maître Berna, avocat de plusieurs familles de victimes.
Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)
Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.
- Compte-rendu de l’après-midi de la première journée de procès consacrée à la présentation des faits reprochés au docteur Péchier.
Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l'audience de ce lundi
+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.
Mardi 9 septembre 2025
- Cette deuxième journée de procès revient sur les deux cas qui ont précipité la chute de l’anesthésiste.
Frédéric Péchier face aux cas qui ont précipité sa chute à Besançon
Huit ans après les faits, la cour d’assises du Doubs se penche ce mardi 9 septembre 2025 sur les empoisonnements de deux patients qui ont déclenché l’enquête préliminaire ayant conduit à la mise en examen de l’ex-anesthésiste Frédéric Péchier.
- Compte-rendu de la matinée du deuxième jour de procès consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017 et présentée par le directeur d’enquête de la police judiciaire.
Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour "armes du crime"
Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.
- Compte-rendu de l’après-midi du deuxième jour de procès toujours consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Verguet et interrogé par la suite par les avocats des deux parties.
"On tombait systématiquement sur le Dr Péchier" : l’enquête sous la loupe
Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.
Mercredi 10 septembre 2025
- En raison de la grève du 10 septembre 2025, le procès n’a repris que le mercredi 10 septembre après-midi. Voici le compte-rendu de cette troisième journée de procès, au cours de laquelle les débats se sont notamment intensifiés.
"Un alibi monté de toutes pièces" : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon
La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.
Jeudi 11 septembre 2025
- Pour ce quatrième jour de procès, le témoignage de l'ancien commandant adjoint de la sûreté départementale du commissariat de Besançon, Fabrice Charligny, évoque les rôles de lanceurs d’alerte de deux médecins anesthésistes.
Procès Péchier : deux "lanceurs d'alerte" à l'origine de l'affaire
Deux médecins anesthésistes ont été les "lanceurs d'alerte" de l'affaire des empoisonnements de patients à la clinique Saint-Vincent de Besançon, a expliqué jeudi 11 septembre 2025 un enquêteur, au quatrième jour du procès du docteur Frédéric Péchier.
"Arrêter l’hécatombe" : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier
Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.
Vendredi 12 septembre 2025
Pour ce dernier jour de procès, les témoignages des soignants se sont enchaînés, tout comme les débats techniques autour d’un poison et d’un remède. La "consommation particulièrement accrue de potassium" par Frédéric Péchier en 2016 a également été soulignée par l'accusation.
Procès Péchier à Besançon : "Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait"
La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.