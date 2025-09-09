Mardi 9 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Justice

"On tombait systématiquement sur le Dr Péchier" : l’enquête sous la loupe

Publié le 09/09/2025 - 21:38
Mis à jour le 09/09/2025 - 21:49

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

© Élodie R.
© Élodie R.

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour "armes du crime"

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

"Cette enquête a débuté par une saisine du procureur de la République", a rappelé Olivier Verguet. Dès février 2017, une liste de 43 arrêts cardiaques a été établie. "Au fur et à mesure des auditions, il est apparu possible de retrouver un mode opératoire identique", explique l’enquêteur.
Un an plus tard, la liste s’était allongée à 68 noms, parmi lesquels les cas les plus suspects ont été ciblés. Mais cette très longue listes s’est réduite lors de la progression de l’enquête pour s'arrêter à 30 empoisonnements.

Des séquestres médicaux aux résultats "surprenants"

Les enquêteurs se sont appuyés sur des séquestres de médicaments saisis lors d’arrêts cardiaques. Des séquestres sont des "Ces séquestres n’avaient pas de visée judiciaire mais purement médicale", précise Verguet. Leur analyse a livré "des résultats surprenants" tels que la présence de lidocaïne dans certains contenants et la détection de potassium "100 fois supérieur à la dose normale" dans une poche. "Ce potassium n’avait rien à faire là-dedans", a souligné Verguet, évoquant un mode opératoire récurrent.

Des corps exhumés et des confirmations

Quatre exhumations ont été décidées (patients Gauget, Beaugain, Nommet et Benoit). Les analyses ont révélé la présence de lidocaïne chez deux d’entre eux. "Ces investigations ont permis de dire qu’il y a bien eu des empoisonnements aux anesthésiques locaux", affirme le directeur d’enquête.

Un "mode opératoire insidieux"

Les arrêts cardiaques suspects impliquaient parfois du potassium ou de l’adrénaline. "À Saint-Vincent, certains patients étaient diagnostiqués tako tsubo* (…) Il y avait tellement de cas qu’une conférence de cardiologues s’était réunie", a rappelé le directeur d’enquête. Selon lui, le procédé était "insidieux" : "l’auteur, quand il agit, se sent en toute impunité."

La présence récurrente de Frédéric Péchier au cours de l’enquête

L’enquête a relevé la présence régulière du médecin anesthésiste lors des réanimations."Sur des réanimations, il arrivait quelques minutes après l’appel et même parfois avant d’être appelé", répète Olivier Verguet.

Un autre élément a frappé les enquêteurs : "À chaque fois qu’il était de garde, pas moins de sept personnes sont décédées", a-t-il affirmé et d'ajouter : "au cours de l'enquête, on ne le cherchait pas, son nom revenait à chaque fois à nous, encore, encore encore..."

Conflits professionnels et contexte personnel

L’instruction a également mis en lumière des tensions avec ses confrères, des enjeux financiers et des rivalités internes. "On a pu faire une chronologie des évènements et des différends", a détaillé le commissaire, citant plusieurs anesthésistes.
Il a aussi évoqué la fragilité psychologique de l’accusé, mentionnant une tentative de suicide en 2014 et un suivi psychologique.

En conclusion, Olivier Verguet déclare notamment que "cette affaire a pris naissance en janvier 2017 et ces cas ne souffrent d’aucune contestation sur le caractère criminel". Pour lui, "seul le Dr Péchier apparaissait quasi systématiquement" dans les dossiers retenus.

Questions des avocates générales

L’avocate générale Christine Goulard de Curraize a resserré l’étau sur l’accusé au gré de ses questions, des questions de plus en plus frontales auxquelles elle donne elle-même des réponses quand l’enquêteur ne le peut pas.

  • "N’importe qui peut polluer une poche ?"
  • "Quels sont les choix stratégiques de l’empoisonneur ?"
  • "Même si Frédéric Péchier n’était pas présent physiquement à la polyclinique, pouvait polluer les poches ?"
  • "Est-ce que le Dr Péchier semblait surpris lors de sa première garde à vue ?"

L’autre avocate générale a enchaîné à son tour et dénoncé une suite d’insultes prononcées par Frédéric Péchier, de son frère et de son épouse à l’encontre de policiers et de magistrats dans des conversations téléphoniques privées, mais sur écoute.

"Pour anecdote parce que c’est révélateur du personnage, les policiers sont « tous les cons », les experts « des vieux cons », les magistrates « des grosses putes, des salopes, des connes », et dans une autre conversation, "ce sont tous des enculés". À l’écoute de cela, l’un des avocats de Frédéric Péchier, Lee Takhedmit s’est levé en demandant obstinément les cotes du dossier où sont notées ces insultes.

"À part l’empoisonneur, qui peut-être au courant ?"

Me Stéphane Giuranna, avocat de parties civiles, a pris la parole et questionne : dans une écoute téléphonique, Frédéric Péchier dit le 14 février 2017 : "De toute manière, là, il faut être clair, l’évènement d’Anne-Sophie Simard, les événements antérieurs, il y a manifestement quelqu’un de néfaste. A part l’empoisonneur, qui peut être au courant du mode opératoire ?" a demandé Giuranna. Ce à quoi Olivier Verguet a répondu : "Le personnel de la clinique parlait déjà d’autres cas antérieurs."

Me Stéphane Giuranna © Alexane Alfaro

"Combien de fois un soignant l’a vu polluer une poche ?"

Me Schwerdorffer, avocat de Frédéric Péchier, va resserrer l’étau à son tour, mais pas sur son client, sur l’enquête en insistant notamment sur la faisabilité matérielle des empoisonnements : "Question simple : comment fait-il pour polluer la poche des patients dans cette clinique ?" Olivier Verguet a répondu : "Péchier se déplaçait continuellement dans les blocs opératoires, il pouvait se déplacer sans difficulté."

"Combien de fois un soignant l’a vu polluer une poche ?" Olivier Verguet n’a pas été en mesure de répondre pas tout en essayant… "J’ai la réponse, c’est zéro", a répondu l’avocat.

Et les poches, auxquelles "tout le monde avait accès", étaient choisies de manière "aléatoire, non pas par lui, mais par des infirmières", a souligné Randall Schwerdorffer, "Ça fait beaucoup d'aléas pour arriver de façon déterminée à empoisonner un patient".

La défense a également interrogé le directeur d’enquêter sur des dégradations d’endoscopes pour un préjudice de 50.000€ à la clinique Saint-Vincent dans la nuit du 20 au 21 février 2017. "Dans cette clinique où on empoisonne des gens (…) avant mars 2017, est-ce qu’il s’est passé quelque chose d’anormal en janvier, février ou mars 2017 dans cette clinique ?" a demandé l'avocat, qui pu faire savoir à la cour par la réponse du directeur de l’enquête qu’aucun lien n’avait été recherché entre les arrêts cardiaques et les dégradations visant du matériel précis et coûteux, ce qui aurait potentiellement écarté son client, lui qui était en voyage à La Réunion à ce moment-là.

© Élodie R.

Après une tension verbale dans la salle entre Me Berna et Me Schwerdorffer, ce dernier a demandé à Thérèse Brunisso, la présidente de la cour, de lever la séance "parce que je ne peux pas travailler". Ce à quoi la présidente a notamment répondu entre autre : "On reprendra demain à 13h30."

En raison d’un manque de personnel, l’audience ne se rouvrira pas mercredi matin.

* Tako tsubo : maladie cardiaque rare caractérisée par l'apparition d'une insuffisance cardiaque aiguë à la suite d'un choc émotionnel ou physique et qui apparait généralement chez des femmes ménopausées.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna

Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric berna frédéric péchier victime
Publié le 8 septembre à 14h43 par Alexane
Besançon
Justice

Silencieux et stoïque, le Dr Péchier entre dans son procès hors normes

Ce lundi 8 septembre 2025 à Besançon s’est ouvert le procès du Docteur Frédéric Péchier, accusé de 30 faits d’empoisonnement dont 12 mortels. La première journée de procès était réservée à la constitution des jurés, le renouvellement de constitution des parties civiles, l’appel des témoins et experts. L’après-midi a été consacrée à la restitution concise des faites reprochés à l’accusé.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 13h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier à Besançon : les premières images de l’anesthésiste

VIDÉO • Ce lundi 8 septembre marque le premier jour du procès à la cour d’assises du Doubs à Besançon de Frédéric Péchier, soupçonné de 30 empoisonnements dans deux cliniques bisontines entre 2008 et 2017, dont 12 mortels. Ce matin, en arrivant au palais de justice vers 09h00 sans escorte policière et accompagné de ses avocats, il s’est dit "serein".

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 09h57 par Alexane
Besançon
Justice Société

Frédéric Péchier devant les assises : un procès hors norme pour 30 empoisonnements présumés à Besançon

Le palais de justice de Besançon accueille, à partir de ce lundi devant la cour d’assises du Doubs, un procès hors norme par son ampleur et sa durée. Celui de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste de 53 ans, poursuivi pour 30 faits d’empoisonnement présumés, dont 12 mortels, commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. L’audience devrait durer jusqu’au 19 décembre.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine procès randall schwerdorffer
Publié le 7 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice Société

Procès de Frédéric Péchier : rues fermées, entrées limitées… un dispositif exceptionnel mis en place à Besançon

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste-réanimateur poursuivi pour 30 empoisonnements aggravés, s’ouvrira le 8 septembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs. Il se tiendra jusqu’au 19 décembre 2025 au palais de justice de Besançon. Une très forte affluence est attendue pour ce procès, c'est pourquoi un dispositif exceptionnel sera mis en places dans les rues situées autour du palais de justice ainsi que pour y entrer.

anesthesiste cour d'assises décès exceptionnel frédéric péchier parquet procès
Publié le 7 septembre à 17h40 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : le conseil de l’ordre “déplore” les faibles moyens alloués à la défense

Le conseil de l'ordre des avocats de Besançon a "déploré" la faiblesse de l'aide juridictionnelle allouée aux deux défenseurs de l'anesthésiste Frédéric Péchier, qui doit être jugé à partir de lundi pour 30 empoisonnements de patients dont 12 mortels, a-t-on appris mardi 2 septembre 2025 auprès de la bâtonnière de l'ordre.
 

assises homicide péchier
Publié le 2 septembre à 18h02 par Hélène L.

Justice

Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric berna frédéric péchier victime
Publié le 8 septembre à 14h43 par Alexane
Besançon
Justice

Silencieux et stoïque, le Dr Péchier entre dans son procès hors normes

Ce lundi 8 septembre 2025 à Besançon s’est ouvert le procès du Docteur Frédéric Péchier, accusé de 30 faits d’empoisonnement dont 12 mortels. La première journée de procès était réservée à la constitution des jurés, le renouvellement de constitution des parties civiles, l’appel des témoins et experts. L’après-midi a été consacrée à la restitution concise des faites reprochés à l’accusé.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 13h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier à Besançon : les premières images de l’anesthésiste

VIDÉO • Ce lundi 8 septembre marque le premier jour du procès à la cour d’assises du Doubs à Besançon de Frédéric Péchier, soupçonné de 30 empoisonnements dans deux cliniques bisontines entre 2008 et 2017, dont 12 mortels. Ce matin, en arrivant au palais de justice vers 09h00 sans escorte policière et accompagné de ses avocats, il s’est dit "serein".

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 09h57 par Alexane
Besançon
Justice Société

Frédéric Péchier devant les assises : un procès hors norme pour 30 empoisonnements présumés à Besançon

Le palais de justice de Besançon accueille, à partir de ce lundi devant la cour d’assises du Doubs, un procès hors norme par son ampleur et sa durée. Celui de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste de 53 ans, poursuivi pour 30 faits d’empoisonnement présumés, dont 12 mortels, commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. L’audience devrait durer jusqu’au 19 décembre.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine procès randall schwerdorffer
Publié le 7 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice Société

Procès de Frédéric Péchier : rues fermées, entrées limitées… un dispositif exceptionnel mis en place à Besançon

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste-réanimateur poursuivi pour 30 empoisonnements aggravés, s’ouvrira le 8 septembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs. Il se tiendra jusqu’au 19 décembre 2025 au palais de justice de Besançon. Une très forte affluence est attendue pour ce procès, c'est pourquoi un dispositif exceptionnel sera mis en places dans les rues situées autour du palais de justice ainsi que pour y entrer.

anesthesiste cour d'assises décès exceptionnel frédéric péchier parquet procès
Publié le 7 septembre à 17h40 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Le Mouvement Franche-Comté dépose plainte contre L’Humanité et Hasni Alem

Le Mouvement Franche-Comté (MFC), présidé par Jean-Philippe Allenbach, a fait savoir qu’il engageait une série de procédures judiciaires à la suite de propos tenus à son encontre par le journal L’Humanité et par l’adjoint communiste à la maire de Besançon, Hasni Alem, suite à des propos publiés le 28 août 2025 dans une interview.

Hasni Alem jean-philippe allenbach mouvement franche-comté parti communiste racisme
Publié le 3 septembre à 10h52 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : le conseil de l’ordre “déplore” les faibles moyens alloués à la défense

Le conseil de l'ordre des avocats de Besançon a "déploré" la faiblesse de l'aide juridictionnelle allouée aux deux défenseurs de l'anesthésiste Frédéric Péchier, qui doit être jugé à partir de lundi pour 30 empoisonnements de patients dont 12 mortels, a-t-on appris mardi 2 septembre 2025 auprès de la bâtonnière de l'ordre.
 

assises homicide péchier
Publié le 2 septembre à 18h02 par Hélène L.

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°1

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 13.77
couvert
le 09/09 à 21h00
Vent
1.37 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
90 %
 