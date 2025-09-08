Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Devant notre caméra, Me Berna espère que ”les débats garderont de la dignité à la différence de ses manifestations dans les médias ces derniers temps (…).
L’avocat a également déclaré : ”On a un dossier qui nous paraît extrêmement étayé, extrêmement clair, ça fait 8 ans et demi qu’il nous annonce des révélations en permanence, on ne les a toujours pas vues venir, là il nous annonce qu’il va nous démontrer brillamment qu’on s’est tous fourvoyés et qu’il est innocent. Il a trois mois et demi pour nous convaincre, si dans trois mois et demi il m’a convaincu je serai le premier à demander son acquittement, mais pour l’instant, pour moi, sa culpabilité ne fait aucun doute.”