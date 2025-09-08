Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

Devant notre caméra, Me Berna espère que ”les débats garderont de la dignité à la différence de ses manifestations dans les médias ces derniers temps (…).

L’avocat a également déclaré : ”On a un dossier qui nous paraît extrêmement étayé, extrêmement clair, ça fait 8 ans et demi qu’il nous annonce des révélations en permanence, on ne les a toujours pas vues venir, là il nous annonce qu’il va nous démontrer brillamment qu’on s’est tous fourvoyés et qu’il est innocent. Il a trois mois et demi pour nous convaincre, si dans trois mois et demi il m’a convaincu je serai le premier à demander son acquittement, mais pour l’instant, pour moi, sa culpabilité ne fait aucun doute.”