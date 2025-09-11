Jeudi 11 Septembre 2025
Besançon
Justice

Procès Péchier : deux "lanceurs d'alerte" à l'origine de l'affaire

Publié le 11/09/2025 - 12:31
Deux médecins anesthésistes ont été les "lanceurs d'alerte" de l'affaire des empoisonnements de patients à la clinique Saint-Vincent de Besançon, a expliqué jeudi 11 septembre 2025 un enquêteur, au quatrième jour du procès du docteur Frédéric Péchier.

Frédéric Péchier © Alexane Alfaro

Ancien médecin réanimateur-anesthésiste réputé, l'homme de 53 ans est jugé depuis lundi par la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements de patients sur la table d'opération, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017.  "Les docteurs Sébastien Pili-Floury et Anne-Sophie Balon ont fait figure de lanceurs d'alertes dans cette affaire", a souligné devant la cour l'ancien commandant adjoint de la sûreté départementale du commissariat de Besançon, Fabrice Charligny.

Son service est saisi par le parquet dès l'ouverture de l'enquête, après l'arrêt cardiaque inexpliqué de Sandra Simard, 36 ans, le 11 janvier 2017. La patiente avait été transférée au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon pour terminer sa réanimation. Anne-Sophie Balon était chargée de son anesthésie. "Sidérée" face à l'arrêt cardiaque de sa patiente, que rien ne prédisposait à un tel incident, la jeune anesthésiste se rend au CHU avec son électrocardiogramme. "Elle voulait comprendre ce qui c'était passé", se remémore M. Charligny.

Une quantité de potassium 100 fois supérieure à la normale est découverte lors des analyses

En regardant les tracés, le chef du service de réanimation du CHU, Sébastien Pili-Floury, soupçonne un excès de potassium (hyperkaliémie). Sur son conseil, Mme Balon fait saisir le matériel médical ayant servi à l'intervention. Une quantité de potassium 100 fois supérieure à la normale est découverte lors des analyses. La direction de la clinique alerte alors le parquet de Besançon qui ouvre une enquête. L'affaire Péchier commence.

Le docteur Pili-Floury fait part ensuite aux enquêteurs de plusieurs cas similaires de patients de la clinique Saint-Vincent, qui avaient dû être réanimés au CHU. Avant ces faits, "plusieurs enquêtes" de police portant sur des arrêts cardiaques suspects "n'avaient pas abouti, c'est vraiment ce cas de 2017 qui a permis de tirer les fils" de l'ensemble des 30 empoisonnements dont est aujourd'hui accusé le docteur Péchier, a remarqué la présidente de la cour, Delphine Thibierge.

Frédéric Péchier est soupçonné par l'accusation d'avoir pollué les poches de perfusion de patients pour provoquer leur arrêt cardiaque et discréditer des collègues avec qui il était en conflit, tout en démontrant ses qualités de réanimateur.

Ce père de trois enfants a toujours clamé son innocence. Il comparaît libre, mais risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.

(Source AFP)

Publié le 11 septembre à 12h31
procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric berna frédéric péchier victime
Publié le 8 septembre à 14h43 par Alexane
Besançon
Justice

Silencieux et stoïque, le Dr Péchier entre dans son procès hors normes

Ce lundi 8 septembre 2025 à Besançon s’est ouvert le procès du Docteur Frédéric Péchier, accusé de 30 faits d’empoisonnement dont 12 mortels. La première journée de procès était réservée à la constitution des jurés, le renouvellement de constitution des parties civiles, l’appel des témoins et experts. L’après-midi a été consacrée à la restitution concise des faites reprochés à l’accusé.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 13h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier à Besançon : les premières images de l’anesthésiste

VIDÉO • Ce lundi 8 septembre marque le premier jour du procès à la cour d’assises du Doubs à Besançon de Frédéric Péchier, soupçonné de 30 empoisonnements dans deux cliniques bisontines entre 2008 et 2017, dont 12 mortels. Ce matin, en arrivant au palais de justice vers 09h00 sans escorte policière et accompagné de ses avocats, il s’est dit "serein".

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 09h57 par Alexane
Besançon
Justice Société

Frédéric Péchier devant les assises : un procès hors norme pour 30 empoisonnements présumés à Besançon

Le palais de justice de Besançon accueille, à partir de ce lundi devant la cour d’assises du Doubs, un procès hors norme par son ampleur et sa durée. Celui de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste de 53 ans, poursuivi pour 30 faits d’empoisonnement présumés, dont 12 mortels, commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. L’audience devrait durer jusqu’au 19 décembre.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine procès randall schwerdorffer
Publié le 7 septembre à 18h00 par Alexane

