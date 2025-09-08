Maître Patrick Uzan, avocat de l'époux d'Anne-Marie Gaugey, décédée lors d'une opération banale en 2013 s'est exprimé avant d'entrée dans le tribunal :
Procès de Frédéric Péchier à Besançon : les premières images de l'anesthésiste
Publié le 08/09/2025 - 09:57
Mis à jour le 08/09/2025 - 10:22
VIDÉO • Ce lundi 8 septembre marque le premier jour du procès à la cour d’assises du Doubs à Besançon de Frédéric Péchier, soupçonné de 30 empoisonnements dans deux cliniques bisontines entre 2008 et 2017, dont 12 mortels. Ce matin, en arrivant au palais de justice vers 09h00 sans escorte policière et accompagné de ses avocats, il s’est dit "serein".