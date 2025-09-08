Procès de Frédéric Péchier à Besançon : les premières images de l’anesthésiste

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste-réanimateur poursuivi pour 30 empoisonnements aggravés, s’ouvrira le 8 septembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs. Il se tiendra jusqu’au 19 décembre 2025 au palais de justice de Besançon. Une très forte affluence est attendue pour ce procès, c'est pourquoi un dispositif exceptionnel sera mis en places dans les rues situées autour du palais de justice ainsi que pour y entrer.