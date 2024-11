RN83 et RN57 : Anne Vignot réaffirme sa volonté d’éloigner les véhicules en transit

Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, a rappelé lors d’un entretien mené par le cabinet en charge de l’étude sur les problématiques de transit sur la RN83, ses ambitions pour les axes routiers majeurs du territoire, la RN83 et la RN57, apprend-on dans un communiqué de la Ville du 27 novembre 2024.

La maire a rappelé son combat pour éloigner de ces axes les véhicules en transit nationaux ou internationaux, en particulier les poids lourds, afin de privilégier leur maintien sur l’autoroute.

Cette démarche vise à réduire les impacts négatifs sur la qualité de vie des riverains, notamment en termes de nuisances sonores et de pollution. Elle est aussi portée par l’association "Bonne route" qui dénonce le passage de 2000 camions par jour sur la RN83 (3200 sur la RN57 à hauteur de Beure).

Dans la poursuite de ces objectifs, la maire de Besançon a pris un arrêté municipal en juillet 2021, qui interdisait la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la RN57 et les boulevards qui traversent la ville, en mettant en avant les "risques" et les "nuisances" engendrés par le transit des camions. Bien que cet arrêté ait été suspendu par la suite, il a permis d’apporter ce sujet dans les échanges concernant les projets pour la RN57 portés par l’État et les collectivités territoriales sur la portion entre Micropolis et la commune de Beure.

Une étude lancée par l'État

Par ailleurs, associée à tous les EPCI - Établissements publics de coopération intercommunale - traversés, Anne Vignot sollicite depuis le début de son mandat des travaux permettant d’améliorer la fréquence et la capacité de la ligne ferroviaire des horlogers. Elle remercie la Région Bourgogne Franche-Comté de l’avoir entendue, alors que la seconde tranche des travaux viennent de s’achever.

Récemment encore, dans le cadre du Plan Climat Air et Energie Territorial (PCAET) de Grand Besançon, Anne Vignot en tant que présidente de Grand Besançon Métropole, a sollicité un travail avec la préfecture du Doubs et la société APRR - Autoroutes Paris Rhin Rhône -, sur l’attractivité de l’autoroute A36 afin de favoriser son usage par les véhicules, en lieu et place des routes nationales et boulevards qui traversent les zones urbaines et les villages.

L’étude lancée par l’État est une avancée, en espérant qu’elle identifie des solutions pour interdire les transits internationaux et nationaux des camions sur ces routes nationales.

En parallèle, au regard de l’augmentation du trafic sur le grand territoire, Anne Vignot a demandé à l’État de conduire une étude pour en comprendre les raisons et les dynamiques en œuvre.

(Communiqué Ville de Besançon)