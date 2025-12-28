Dimanche 28 Décembre 2025
JURA (39)
Economie Transports

Ryanair confirme sa présence sur l’aéroport Dole-Jura en 2026

Publié le 28/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 23/12/2025 - 15:24

L’aéroport jurassien ouvre à la vente sa programmation été 2026 et annonce le maintien des lignes Ryanair, ainsi qu’une nouvelle liaison vers la Corse.

L’aéroport Dole-Jura, propriété du département du Jura et exploité par le groupe Edeis, a annoncé l’ouverture à la vente de ses vols pour la saison été 2026.  Selon le communiqué, cette mise en vente ”marqu[e] une étape supplémentaire dans la consolidation de son offre aérienne”.

Ryanair maintient toutes ses destinations à Dole-Jura

Dans un contexte national marqué par un recentrage des activités de Ryanair sur plusieurs plateformes régionales françaises, l’aéroport de Dole-Jura fait figure d’exception. La compagnie irlandaise confirme en effet la poursuite de ses opérations sur le site jurassien. Ce choix est présenté comme un signal positif pour le territoire, traduisant ”la confiance de la compagnie dans le potentiel du marché régional et dans la dynamique de développement offerte par la plateforme doloise”, selon Edeis.

Fréquentation attendue en hausse en 2026 et une nouvelle liaison directe vers Ajaccio

Sur la base des lignes actuellement commercialisées et des résultats observés ces dernières saisons, l’aéroport anticipe une progression du nombre de passagers l’an prochain.

Le gestionnaire souligne ainsi qu’il ”anticipe une fréquentation passagers en hausse pour l’année 2026, confirmant l’attractivité de l’aéroport et l’intérêt croissant des voyageurs pour une offre aérienne de proximité”.

Parallèlement au maintien des lignes existantes, l’aéroport de Dole-Jura annonce l’ouverture d’une nouvelle desserte vers la Corse. Une liaison directe vers Ajaccio sera opérée par Air Corsica.

Un rôle renforcé pour le territoire jurassien

Pour le département du Jura et le groupe Edeis, ces annonces s’inscrivent dans une dynamique de développement coordonnée avec les compagnies aériennes et les acteurs locaux. Elles confirment ”une dynamique positive de développement aérien” et l’ambition de l’aéroport ”de jouer un rôle moteur dans le désenclavement du territoire, le tourisme et l’attractivité économique de la Région Bourgogne Franche Comté”.

À plus long terme, l’aéroport entend poursuivre la diversification de ses activités, ”tout au niveau de l’offre commerciale, de l’aviation d’affaires, que des services au public en matière de sécurité, de transports sanitaires ou de formations”.

aeroport dole tavaux aéroport dole-jura avion ryanair voyage

Publié le 28 décembre à 12h00 par Alexane
Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
