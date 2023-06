Saint Joseph Sainte Ursule, école à l’internationale avec une cérémonie So british 

Mme Aoun a prononcé le discours d’ouverture en félicitant ces écoliers et en rappelant l’importance de l’apprentissage des langues qui permet de s’ouvrir à l’international. Des nouveautés vont apparaître dans un avenir proche au sein de l’école Saint Joseph Sainte Ursule avec l’instauration de la classe bilingue dès le CP, l’apprentissage de l’anglais en tant que langue non disciplinaire (pas une matière á part, l’anglais sera intégré dans les autres matières) et la préparation à la certification Cambridge "Movers" pour les CM2.

Le père Muller a ensuite béni les élèves et leurs "mortarboards". Les lauréats ont ensuite pris la pose sur l’esplanade de l’église avant un retentissant "Hip, Hip, Hooray !"

Plusieurs élus ont été présents, Monsieur Eric Alauzet était représenté, Monsieur Ludovic Fagaut et Mme Christine Werthe présents également à cette cérémonie, ont posté sur facebook leur envoûtement de cette belle cérémonie.

Cette cérémonie représente une étape clé dans la vie de ces jeunes élèves et reflète les valeurs d’accomplissement, de respect, de détermination, d’émotion et de fierté, a posté Mme Werte.

Monsieur Fagaut a félicité les élèves et les enseignants pour cet engagement sur les réseaux sociaux.