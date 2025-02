Les Bisontins ont payé cher un début de match raté mardi soir à Mulhouse et ce malgré la présence de bon nombre de supporters bisontins venus faire le déplacement en Alsace. Le BesAC n’a donc désormais plus son seul destin entre ses mains et devra donc s’imposer lors de ses deux derniers match de phase 1 pour conserver une petite chance d’accéder aux playoffs lors de la phase 2.