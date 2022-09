Saucisse de Morteau : votre recette est-elle la meilleure de Franche-Comté ?

La saucisse de Morteau invite tous les fans de ses courbes généreuses à partager leurs plus belles recettes ! Les meilleures d’entre elles seront réalisées en live à Arçon les 15 et 16 octobre à l’occasion du Biathlon Summer Tour 2022.

Nul doute que la Morteau saura inspirer les cuisiniers en herbe au travers de recettes traditionnelles ou originales qu’ils pourront poster, à ce lien, jusqu’au 5 octobre.

Un panier garni et du matériel de cuisine made in Franche-Comté à gagner

Celles qui auront donné le plus envie seront exécutées sous le tuyé du Stade Florence Baverel à Arçon les 15 et 16 octobre et régaleront le public du Biathlon Summer Tour, partenaire historique d’A2M (Association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté).

Un panier garni de bons produits du terroir et du matériel de cuisine made in Franche-Comté viendront récompenser l’heureux gagnant.

Quelques chiffres à propos des saucisses de Morteau IGP :