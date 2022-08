Sécheresse : malgré la pluie, le Doubs reste au niveau "crise"

"Les nappes phréatiques ne sont pas sensibles à des précipitations ponctuelles, surtout dans le contexte actuel de sécheresse des sols particulièrement forte" indique la préfecture du Doubs.

Les dernières pluies ont donc permis d'améliorer l'humidité des sols, de remplir certaines réserves d'eau et donc de faire baisser la sollicitation des usagers, mais elles n'ont pas eu un impact sensible ou durable sur les cours d'eau et les nappes phréatiques du département.

Le classement en Crise est maintenu pour le Doubs. Les restrictions restent identiques.

Niveau "crise" : les restrictions

Le classement "en crise" à partir du mercredi 10 août 2022 dans tout le département du Doubs impose de limiter les usages de l’eau à l’eau potable, la sécurité et la salubrité.

Il entraîne la mise en application de mesures de restriction de l’usage de l’eau plus contraignantes, prévues par les arrêtés cadre « sécheresse » départemental du Doubs signés le 28 avril 2022.

Ces mesures de restriction visent toutes les catégories d’usagers : entreprises, agriculteurs, collectivités, particuliers, et sont détaillées sur lesite internet de la préfecture du Doubs.

interdiction de lavage des véhicules, y compris en station de lavage professionnelle, sauf impératif sanitaire ;

interdiction d’arroser les massifs fleuris, plantations en contenant, pelouses ;

interdiction d’arroser les stades enherbés ;

interdiction d’arroser les espaces verts ;

interdiction de remplir ou vidanger les piscines privées ...

Des opérations de contrôles sont réalisées par les services de police, gendarmerie, OFB, DDT, UD DREAL afin de s’assurer de la bonne application des restrictions sur l’ensemble du département et pourront amener à des contraventions.

Des arrêtés municipaux possibles

Par ailleurs, les maires peuvent prendre par arrêté municipal des mesures de restriction plus contraignantes et adaptées à la situation locale, en fonction de l’état des ressources en eau du territoire communal, sur le fondement de la salubrité et de la sécurité.