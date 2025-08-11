Lundi 11 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Politique Social

Service national et retraite : Matthieu Bloch interpelle le ministre des Armées

Publié le 11/08/2025 - 16:44
Mis à jour le 11/08/2025 - 15:46

Le député Les Républicains du Doubs, Matthieu Bloch, a adressé une question écrite début août 2025 au ministre des Armées au sujet des modalités de prise en compte du service national dans le calcul des droits à la retraite. Il alerte sur des règles qu’il juge injustes et appelle à leur réexamen.

Matthieu Bloch © Alexane Alfaro
Matthieu Bloch © Alexane Alfaro

Dans son intervention, le parlementaire rappelle que, ”depuis la réduction de sa durée de douze à dix mois en 1992, le service national a mobilisé de nombreux jeunes hommes, tenus de consacrer une part significative de leur vie à la défense de la Nation”. Pourtant, constate-t-il, ”les conditions de reconnaissance de cet engagement dans les droits à pension suscitent, encore aujourd’hui, de vives interrogations”.

Matthieu Bloch relève qu’”il apparaît tout d’abord que cette période n’est pas intégrée de manière automatique dans le relevé de carrière tenu par la Caisse nationale d’assurance vieillesse”. Contrairement aux périodes salariées, ”il incombe à l’ancien appelé de produire lui-même les justificatifs nécessaires, parfois plusieurs décennies après les faits, ce qui constitue une difficulté manifeste”.

Un trimestre “manquant” dans le calcul

Le député souligne que ”les dix mois de service national ne permettent de valider que trois trimestres au titre de la retraite, le dernier mois restant sans effet”. Il estime qu’”une telle approche, fondée sur une stricte arithmétique, revient de fait à minorer l’engagement consenti”, rappelant qu’à l’époque, ce service était obligatoire ”pour eux seuls” et que ces jeunes hommes ”ont souvent vu leur entrée dans la vie professionnelle différée, dans un contexte économique difficile”.

Appel à un réexamen des règles

Le parlementaire insiste sur le fait que les appelés ”percevaient une solde symbolique, sans possibilité de cumuler cette période avec une quelconque activité rémunérée”, rendant ”illusoire toute compensation du mois « manquant»”. Il demande donc si ”le gouvernement entend réexaminer ces dispositions, afin que l’ensemble de la durée du service national, y compris lorsqu’elle était de dix mois, puisse ouvrir droit à la validation de quatre trimestres”, invoquant ”un esprit de reconnaissance républicaine envers celles et ceux qui ont servi la Nation”.

les républicains matthieu bloch retraites service national

Publié le 11 aout à 16h44 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

DOUBS (25)
Politique Social

Service national et retraite : Matthieu Bloch interpelle le ministre des Armées

Le député Les Républicains du Doubs, Matthieu Bloch, a adressé une question écrite début août 2025 au ministre des Armées au sujet des modalités de prise en compte du service national dans le calcul des droits à la retraite. Il alerte sur des règles qu’il juge injustes et appelle à leur réexamen.

les républicains matthieu bloch retraites service national
Publié le 11 aout à 16h44 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Éric Delabrousse désigné chef de file d’Horizon(s)

Éric Delabrousse, professeur de médecine, chef du pôle imagerie du CHRU de Besançon, a été désigné officiellement chef de file pour l’élection municipale de 2026 à Besançon. Accompagné de Karima Rochdi, conseillère municipale, il porte les couleurs d’Horizons, mouvement fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À cette occasion, il a présenté le slogan de sa campagne ”Besançon mérite mieux !” et les grandes lignes d’un programme élaboré à partir d’une consultation citoyenne menée ces derniers mois.

Éric Delabrousse horizons karima rochdi municipale 2026 municipale besançon
Publié le 7 aout à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut reçoit l’investiture officielle des Républicains

Passée presque inaperçue, l’investiture de Ludovic Fagaut par Les Républicains pour les élections municipales de 2026 à Besançon est pourtant bien officielle. C’est en juillet dernier que le conseiller municipal d’opposition a été désigné par sa formation politique pour porter les couleurs du parti lors du scrutin prévu en mars 2026.

besancon maintenant les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 7 aout à 17h40 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Le 5 septembre, la Région Bourgogne Franche-Comté aura un nouveau ou nouvelle président(e)

La présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté a décidé de démissionner après 17 ans à la tête du territoire franc-comtois, puis bourguignon franc-comtois depuis 2016. L’élection de la nouvelle présidente ou du nouveau président se tiendra le 5 septembre 2025 lors du conseil régional de rentrée.

élection region bourgogne franche-comte
Publié le 6 aout à 17h30 par Alexane
Montbéliard
Faits Divers Politique

Le maire adjoint de Montbéliard agressé en pleine rue : le RN dénonce une “violence gratuite”

Dans un communiqué de ce vendredi 1er août, Jacques Ricciardetti, délégué départemental du Rassemblement national du Doubs, a réagi vivement à l’agression de Christophe Froppier, adjoint au maire de Montbéliard, survenue mercredi 30 juillet dans le centre-ville. Il dénonce un “geste de pure violence gratuite” et appelle à des mesures fermes.

agression jacques ricciardetti rassemblement national
Publié le 2 aout à 10h15 par Alexane
Besançon
Politique

Incivilités au square Saint-Amour à Besançon : Laurent Croizier réclame une interdiction nocturne

Depuis le début de l’été, les habitants du quartier Saint-Amour à Besançon dénoncent une recrudescence d’incivilités et de comportements délinquants dans le square éponyme. Face à cette situation, le député Modem du Doubs Laurent Croizier appelle la municipalité à prendre des mesures concrètes pour restaurer la tranquillité.

arrêté délinquance député du Doubs laurent croizier modem square saint-amour
Publié le 1 aout à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Crimes commis par Israël : une association accuse des élus de Bourgogne Franche-Comté, devant la Cour pénale internationale

Une communication officielle a été adressée au bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) par une association française, Avocats pour la justice au Proche-Orient composée de 114 avocats, au titre de l’article 15 du Statut de Rome. Le document demande l’ouverture d’une enquête visant plusieurs membres de l’exécutif français et des députés, dont Laurent Croizier (Doubs), Guillaume Bigot (Territoire de Belfort) et Julien Odoul (Yonne) pour leur rôle présumé de ”complicité” dans les crimes perpétrés par l’armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Ces élus parlent d'une instrumentalisation politique du conflit israélo-palestinien par l’extrême gauche.

emmanuel macron françois bayrou guerre guillaume bigot israel julien odoul laurent croizier palestine
Publié le 30 juillet à 17h30 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Politique

Mineurs non accompagnés : Florian Bouquet s’insurge de la décision du tribunal administratif

Le tribunal administratif de Besançon a décidé d'annuler la motion du 22 novembre 2023 relative aux devoirs d'alerte sur la saturation des dispositifs de protection de l'enfance, notamment concernant les mineurs non accompagnés (MNA). Suite à cette décision, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a souhaité réagir.

florian bouquet mineur isolé
Publié le 28 juillet à 14h00 par Hélène L.
DOUBS (25)
Education Politique

Réorientation, égalité et formation : les grands axes du rapport de Laurent Croizier sur l’orientation scolaire

Laurent Croizier, député de la première circonscription du Doubs, a présenté le 23 juillet 2025 les conclusions de la mission parlementaire qu’il a co-dirigée sur l’accompagnement des élèves à la découverte des métiers et à l’orientation scolaire.

assemblée nationale éducation nationale enseignement laurent croizier métier modem orientation
Publié le 24 juillet à 14h30 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 32.66
ciel dégagé
le 11/08 à 15h00
Vent
2.7 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
43 %
 