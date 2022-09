Signature d’une convention entre Pôle emploi et l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

Dans le cadre de la 9e édition des Journées nationales de lutte contre l’illettrisme, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence nationale de lutte contre l’Illettrisme ont signé mercredi 14 septembre une convention de collaboration, en présence de Michel Swieton, directeur régional de Pôle emploi et Hervé Fernandez, directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.

6 % des salariés et 10 % des demandeurs d’emploi seraient confrontés à l’illettrisme, selon l'Insee. Les difficultés à lire, écrire, compter, comprendre un message simple de la vie quotidienne peuvent freiner l’entrée dans la formation professionnelle, le retour à l’emploi et l’accès à une qualification.

Suite à ce constat, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme s’engagent à mobiliser conjointement "leurs ressources et leurs expertises". Les parties signataires ont ainsi souhaité renforcer leurs relations et l’efficacité de leurs dispositifs en coordonnant leurs initiatives dans les territoires.

Le partenariat entre Pôle emploi et l’ANLCI s’articule autour de deux axes principaux :

La sensibilisation et l’information du réseau Pôle emploi pour agir contre l’illettrisme

Des actions de sensibilisation des conseillers seront menées au sein des agences Pôle emploi de BFC. Elles s’appuieront sur la diffusion d'outils nationaux et régionaux d’aide au repérage et de mise en mots des situations d’illettrisme qui ont été développés par l’ANLCI.

En complément, des référents illettrisme sont nommés au sein de la Direction régionale, dans chaque direction territoriale et en agences, qui ont en charge la promotion des actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme.

La mobilisation des programmes et dispositifs de formation et/ou d’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme

Il pourra s’agir notamment :