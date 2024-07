Simulation incendie : le tunnel de la Citadelle fermé durant deux jours

Afin de permettre la réalisation de cet exercice, le tunnel sera donc complètement fermé à la circulation à partir du mercredi 10 juillet dès 10h et jusqu’au jeudi 11 juillet vers 17h.

Cet exercice de sécurité annuel est "une obligation réglementaire mais il est surtout indispensable pour entrainer les différents intervenants, services de secours et services de GBM, à réagir le plus efficacement possible en cas d’incident, d’accident ou d’incendie" rappelle GBM dans son communiqué.

Un scénario "d'une très grande ampleur"

Le scénario de cet exercice a été établi en lien avec les services de la Préfecture et les services de secours. Il sera "d’une très grande ampleur" prévient GBM et nécessitera la mise en œuvre de moyens particuliers. L’exercice consistera par exemple à générer d’importantes fumées pour simuler au plus près du réel les conditions d’enfumage du tunnel en cas d’incendie. L’objectif est ainsi de permettre aux services de secours (SDIS) de visualiser le comportement des fumées dans le tunnel et de se préparer à intervenir dans des conditions difficiles.

D’autres éléments seront testés, notamment la fonctionnalité de la colonne sèche (permettant d’optimiser la lutte contre un éventuel incendie dans le tunnel) mais aussi l’efficacité de la ventilation de désenfumage.